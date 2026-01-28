Tijekom lipnja i srpnja prošle godine, 36-godišnjak je koristio podatke 21-godišnjaka kako bi plaćao svoje narudžbe
NEKOLIKO DESETAKA TRANSAKCIJA
Mladi Slavonac koristio tuđi račun za naručivanje iz dostava: Pojeo hrane za 500 eura
Policija je kazneno prijavila 36-godišnjaka koji je zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela računalne prijevare. Brodsko-posavska policija priopćila je kako je muškarac krajem lipnja i tijekom srpnja 2025 koristio tekući račun 21-godišnjaka i obavio nekoliko desetaka transakcija, odnosno plaćanja na platformama za dostavu hrane u iznosu od oko 500 eura.
Policijski službenici protiv 36-godišnjaka podnose posebno izvješće kao dopunu kaznenoj prijavi Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu zbog sumnje u počinjenje navedenog kaznenog djela.
