Obavijesti

News

Komentari 1
NEKOLIKO DESETAKA TRANSAKCIJA

Mladi Slavonac koristio tuđi račun za naručivanje iz dostava: Pojeo hrane za 500 eura

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Mladi Slavonac koristio tuđi račun za naručivanje iz dostava: Pojeo hrane za 500 eura
Foto: PU primorsko-goranska

Tijekom lipnja i srpnja prošle godine, 36-godišnjak je koristio podatke 21-godišnjaka kako bi plaćao svoje narudžbe

Admiral

Policija je kazneno prijavila 36-godišnjaka koji je zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela računalne prijevare. Brodsko-posavska policija priopćila je kako je muškarac krajem lipnja i tijekom srpnja 2025 koristio tekući račun 21-godišnjaka i obavio nekoliko desetaka transakcija, odnosno plaćanja na platformama za dostavu hrane u iznosu od oko 500 eura.

NASAMARILI IH Firma iz Crikvenice ostala bez kamiona, hakeri uzeli 60.000 €
Firma iz Crikvenice ostala bez kamiona, hakeri uzeli 60.000 €



Policijski službenici protiv 36-godišnjaka podnose posebno izvješće kao dopunu kaznenoj prijavi Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu zbog sumnje u počinjenje navedenog kaznenog djela.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Sedam uhićenih zbog trgovine drogom, među njima i policajac. Osumnjičene dovode u USKOK
IZ MINUTE U MINUTU

Sedam uhićenih zbog trgovine drogom, među njima i policajac. Osumnjičene dovode u USKOK

Naime, u zamjenu za novac, međunarodni trgovci drogom angažirali su ih da drogu prebacuju između država EU-a
Amerikanka otela svoju djecu i došla u Hrvatsku. Policija: 'Otac mora dostaviti dokumentaciju'
'STANDARDNA PROCEDURA'

Amerikanka otela svoju djecu i došla u Hrvatsku. Policija: 'Otac mora dostaviti dokumentaciju'

Dodaju kako Ministarstvo unutarnjih poslova kanalima međunarodne policijske suradnje razmjenjuje informacije kako bi se postupak ubrzao
Huligani Torcide koji su prebili Zvezdaše u Zenici idu u zatvor
PRIPREMILI IM SAČEKUŠU

Huligani Torcide koji su prebili Zvezdaše u Zenici idu u zatvor

Nakon što su navijači izašli iz kruga zračne luke, napali su ih fizičkom silom, drvenim palicama, metalnim šipkama, bakljama i drugim predmetima. U napadu su četiri osobe teško ozlijeđene

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026