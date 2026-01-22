Obavijesti

Firma iz Crikvenice ostala bez kamiona, hakeri uzeli 60.000 €

Foto: Canva

Detaljne informacije o računalnim, odnosno internetskim prijevarama dostupne su na mrežnim stranicama MUP-a u projektu web heroj - poručila je policija

Crikvenička tvrtka ostala je bez gotovo 60.000 eura računalnom prijevarom, što su prijavili policiji. Prije nekoliko dana stigao im je e-mail kako su zaprimili ponudu kompanije za kupnju dva teretna vozila, piše PU primorsko-goranska.

Dobili su dvije različite poveznice za uplatu, a onda su uplatili traženi iznos od 59.250 eura. Zaprimili su poruku iz prodajne tvrtke kako njihova uplata nije vidljiva na računu. U tijeku je istraga, a riječ je o tzv. Phishing prijevari, mrežnoj krađi identiteta lažnim porukama e-pošte.

Prevaranti šalju lažne poruke s bankovnim računima, kojima vas pokušavaju navesti na uplatu i dijeljenje financijskih ili sigurnosnih podataka.

- Savjetujemo građanima da ne otvaraju poruke i privitke nepoznatih pravnih ili fizičkih osoba, a svaku sumnju na počinjenje prijevare treba izvijestiti policiju na broj 192. Detaljne informacije o računalnim, odnosno internetskim prijevarama dostupne su na mrežnim stranicama MUP-a u projektu web heroj - poručila je policija.

