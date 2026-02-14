Obavijesti

Mladi Slavonac uhićen kod Pleternice: Imao 1,43 promila

Piše Luka Safundžić,
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Predviđena novčana kazna za navedeni prekršaj iznosi 660,00 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od dva mjeseca i četiri negativna prekršajna boda

U Pleternica je policija u subotu nešto prije tri sata ujutro u prometu zatekla 19-godišnjeg vozača koji je osobnim automobilom upravljao pod utjecajem alkohola. Kontrolom je utvrđeno da je u organizmu imao 1,43 promila alkohola.

Vozač je priveden i smješten u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Zbog počinjenog prekršaja slijedi mu prekršajni nalog sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama.

Za navedeni prekršaj predviđena je novčana kazna od 660 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od dva mjeseca te četiri negativna prekršajna boda.

