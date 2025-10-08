Strava u Gazi! Ubijeno 18.457 djece u ratu. Ovo su njihove priče: 'Tek su počinjali živote...'

Daleko od sveobuhvatnog, popis ne uključuje tisuće ljudi koji su još uvijek zakopani pod ruševinama uništenih zgrada, kao ni brojne neizravne žrtve rata.

Rakan Hamdi Yahya Al-Najjar (10) poginuo u izraelskom zračnom napadu 23. svibnja 2025.

Rakan je živio u Khan Younisu s roditeljima Alaom i Hamdijem, koji su oboje bili liječnici, te devetero braće i sestara. Kolege i prijatelji rekli su da djeca imaju egipatsko državljanstvo te da su Alaa i Hamdi planirali otići u Egipat i upisati svoju djecu na sveučilište u Kairu. Na dan Rakanove smrti, Alaa je napustio kuću kako bi otišao raditi kao pedijatar u medicinski kompleks Nasser. Nekoliko sati kasnije, izraelski zračni napad pogodio je obiteljsku kuću, ubivši Rakana i osmero njegove braće i sestara, te teško ranivši jednog od njegove braće i oca. Hamdi, njegov otac, umro je nekoliko dana kasnije od ozljeda. „Moja jedina nada je da oni koji su ubijeni nisu samo imena na papiru“, rekao je Alaain kolega u kompleksu Nasser, dr. Ahmed al-Farra.

Omar Ahmed Abdel Naser Shamlakh (4 mjeseca) poginuo u izraelskom zračnom napadu 8. listopada 2023.

Omar je živio u stanu u velikoj ružičastoj kući u Sheikh Eljeenu na jugozapadu Gaze. Tri obitelji su živjele u kući koja se sastojala od dva kata s četiri stana. Bio je najmlađi od 10 žrtava kroz tri generacije iste obitelji koja je ubijena u izraelskom zračnom napadu. „Cijela obitelj je pokopana pod ruševinama“, rekla je za Independent Waf'a Shamlakh, Omarov rođak iz Ujedinjenog Kraljevstva. „Pronašli su samo dva cijela tijela. Ostala su bila u dijelovima ili neprepoznatljiva.“ O Omaru i njegovom dvogodišnjem bratu Abdelu, koji je također poginuo, Shamlakh je rekao: „Tek su počinjali svoje živote, još su imali snove.“

Yaqeen Khader Fathi Hammad (12) poginula u izraelskom zračnom napadu 23. svibnja 2025.

Yaqeen, najmlađa influencerica u Gazi, na društvenim mrežama nudila je praktične savjete za preživljavanje u svakodnevnom životu pod bombardiranjem, poput savjeta o tome kako kuhati improviziranim metodama kada nema plina. Igrala je aktivnu ulogu u kolektivu Ouena, neprofitnoj organizaciji sa sjedištem u Gazi posvećenoj humanitarnoj pomoći. U jednoj od svojih posljednjih objava napisala je: „Danas je bio dan radosti za siročad u Gazi – davali smo im novu odjeću kako bismo im donijeli malo sreće.“ Poginula je nakon što je niz teških izraelskih zračnih napada pogodio kuću u kojoj je živjela sa svojom obitelji u Deir al-Bali u središnjoj Gazi. Njezino tijelo, rastrgano bombardiranjem, izvučeno je ispod ruševina.

Nahedh Mohammed Adel Ramez Barbakh (15) poginuo u izraelskoj pucnjavi 25. siječnja 2024.

Nahedha je pogodila snajperska vatra zajedno sa svojim 20-godišnjim bratom Ramezom dok su slijedili izraelske vojne naredbe o evakuaciji područja zapadno od Khan Younisa. Prema svjedoku kojeg je intervjuirao Euro-Med Human Rights Monitor sa sjedištem u Ženevi, Nahedh je nosio bijelu zastavu kako bi pokazao put svojoj obitelji, ali nakon što je prošao samo nekoliko koraka od kuće, metak ga je pogodio u nogu. Dok se tinejdžer pokušavao vratiti kući, upucan je u leđa i glavu, rekao je svjedok. Ramez je upucan kroz srce kada je pokušao spasiti brata.

Lana Ashraf Yasser Al-Ghusein (10) poginula u izraelskom zračnom napadu 12. srpnja 2025.

Lanini roditelji rijetko su koristili njezino pravo ime, preferirajući nadimak Lulu, što znači biser, jer je odražavao nježni sjaj koji je unosila u obiteljski život. „Imala je tako radosnu osobnost i srce puno dobrote“, rekla je njezina majka Heba. Lulu je čekala pokraj postaje za distribuciju vode, držeći kanistere i kante, sa svojim devetogodišnjim bratom Karamom, kada ju je Izrael bombardirao. Poginuli su na mjestu, rastrgani silinom eksplozije i toliko unakaženi da je njihov otac Ashraf spriječio Hebu da vidi njihova tijela.

Khaled Mohammed Fathi Jabr (7) poginuo je u izraelskom zračnom napadu 17. listopada 2024.

Khaledova majka Amal tek je nakon operacije i pet godina IVF liječenja prvi i jedini put ostala trudna. Rođen gotovo dva mjeseca prerano, imao je brata blizanca Adama, koji je umro s tri dana. Khaled je prebačen u jeruzalemsku bolnicu na specijalističko liječenje. Zbog oslabljenog imunološkog sustava bio je u bolnici do otprilike četiri godine, ali se tada njegovo zdravlje poboljšalo i Amal se mogao vratiti normalnom ritmu života u svom domu u Tal al-Hawi, u zapadnoj Gazi. Amal je pronalazila radost u malim stvarima, pripremala je školski pribor i vodila ga na satove nogometa, plivanja i jahanja u Konjički klub Prijatelji, gdje je imao posebnu vezu s konjem po imenu Shams. Nakon što je Izrael pokrenuo zračne napade na Gazu kao odgovor na prekogranični napad Hamasa 7. listopada, obitelj je pobjegla na jug kako bi se pridružila Amalovim roditeljima u Rafahu, koji je Izrael proglasio sigurnom zonom za civile. Deset dana kasnije, Khaled je ubijen u izraelskom zračnom napadu zajedno sa svojim djedom, stricem, tetom, rođacima i 11 drugih rođaka.

Elias Osama Izz Al-Din Abu Jamea (16) poginuo u izraelskom napad dronom 12. veljače 2024.

Elias, koji je imao mentalne i fizičke poteškoće, bio je ispred svog šatora u kampu za raseljene osobe u Rafahu sa svojim 19-godišnjim bratom Muhibom kada su oboje ubijeni u noćnom napadu naoružanog izraelskog drona. „Čuli smo pucnjavu oko sebe“, rekao je njihov otac Osama za Euro-Med Human Rights Monitor . „Ne znajući što se događa, budući da smo bili u šatorima, izašao sam van pogledati okolo i vidio sve kako trče. Čuvši pucnjavu, moji su se dječaci probudili i pitali što se događa.“ Osama je rekao da je „za manje od minute“ kvadkopter iznad glave počeo pucati „ravno na naš šator“. Rekao je da je ranjen, a njegovi sinovi ubijeni.

Hind Rami Iyad Rajab (5) poginula je u izraelskoj pucnjavi 29. siječnja 2024.

„Jako se bojim, molim vas dođite“, bile su neke od posljednjih riječi koje je Hind izgovorila u telefonskom pozivu spasiocima nakon što je automobil njezine obitelji bio pod vatrom u gradu Gazi dok su pokušavali pobjeći od izraelskih snaga koje su se približavale. Hindin ujak, teta i tri rođaka prvo su ubijeni. Hind i još jedna rođakinja, 15-godišnja Layan, preživjele su i kontaktirale Palestinsko društvo Crvenog polumjeseca. Layan je kasnije također ubijena, nakon što je i sama uputila mučan poziv u pomoć. „Pucaju na nas. Tenk je odmah pored mene. U autu smo, tenk je odmah pored nas“, vikala je Layan u isječku podijeljenom na društvenim mrežama, usred intenzivne pucnjave u pozadini, prije nego što se utišala i pucnjava je prestala. Hind je satima ostala zaglavljena u vozilu na telefonu, okružena mrtvim rođacima, dok su je bolničari pokušavali spasiti. Spasilački tim je na kraju stigao na područje, ali je kontakt s njima i Hind izgubljen. Hind i bolničari kasnije su također pronađeni mrtvi. Forenzičko -arhitektonska istraga zaključila je da je izraelski tenk vjerojatno ispalio 335 metaka na automobil.

Na službenom popisu palestinskih žrtava izraelskog rata u Gazi našlo se 18.457 djece, pokazuju podaci zdravstvenih vlasti u Gazi koje priznaju i Ujedinjeni narodi i izraelska vojska. Taj broj znači da je tijekom gotovo dvije godine rata svakog sata svakog dana ubijeno jedno dijete, dječak ili djevojčica.

U stvarnosti, smrti nisu ravnomjerno raspoređene. Čitave obitelji nestaju u jednom trenu, dok braća, sestre i prijatelji često pogibaju zajedno u zračnim napadima i topničkom granatiranju. Liječnici navode da u bolnice često pristižu skupine djece ranjene istovremeno, a ponekad čak i od snajperske ili dronske vatre.

Prema podacima, djeca čine gotovo trećinu svih poginulih čija su tijela identificirana i pokopana. No, unatoč strogim pravilima koja jamče točnost popisa, on ne može obuhvatiti stvarni razmjer tragedije, tisuće tijela još se nalaze pod ruševinama uništenih zgrada, dok brojni mališani umiru od posljedica blokade i gladi.

Smrtonosna glad i bolest

Izraelska blokada uzrokovala je tešku nestašicu hrane, lijekova, vode i goriva. Glad je, prema procjenama, ubila najmanje 150 djece, dok su nedostatak čiste vode, antibiotika i medicinske skrbi za bolesti poput raka prouzročili još mnogo više smrti.

Organizacije za ljudska prava ističu da mnoga djeca koja su preživjela napade imaju teške, doživotne ozljede. Prema podacima UN-a, više od 40.000 djece u Gazi je ozlijeđeno, a područje je sada mjesto s najviše djece s amputiranim udovima na svijetu.

Međunarodne organizacije, skupine za ljudska prava i stručnjaci za genocid sve su glasniji u ocjeni da Izrael provodi genocid u Gazi. U izvješćima navode dokaze o sustavnim napadima na civile i masovnim ubojstvima, među kojima su tisuće djece.

Dok međunarodna zajednica upozorava na katastrofalne posljedice rata, pojedini izraelski političari i vojni dužnosnici otvoreno umanjuju odgovornost. Bivši šef izraelske vojne obavještajne službe izjavio je kako „više nije važno“ jesu li među mrtvima djeca, dok su neki političari otišli toliko daleko da tvrde kako su djeca „legitimne mete“ jer ih Hamas koristi kao ljudske štitove.

Fraza “nema nevinih u Gazi” postala je sve učestalija u izraelskom javnom prostoru, dok palestinske obitelji i dalje kopaju po ruševinama u potrazi za tijelima svoje djece.

Prema podacima organizacije Save the Children, jedno od svakih 50 djece koja su prije rata živjela u Gazi – ubijeno je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+ OGLAS