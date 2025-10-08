Obavijesti

News

Komentari 0
NOVI INCIDENT

Flotila za pomoć Gazi: Izraelske snage opet presrele brodove

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Flotila za pomoć Gazi: Izraelske snage opet presrele brodove
Foto: GLOBAL SUMUD FLOTILLA/REUTERS

Brodovi su prevozili pomoć vrijednu više od 110.000 dolara u lijekovima i drugoj medicinskoj opremi i prehrambenim potrepštinama namijenjenim bolnicama u Gazi

Izraelske snage presrele su u srijedu u međunarodnim vodama skupinu plovila koja pokušavaju dostaviti pomoć ratom razorenom Pojasu Gaze, priopćila je koalicija koja stoji iza konvoja. Riječ je o drugom takvom presretanju u proteklom tjednu. Koalicija Flotila za slobodu (FFC) međunarodna je mreža propalestinskih aktivističkih skupina koje organiziraju civilne pomorske misije usmjerene na probijanje izraelske blokade Gaze kako bi dostavile humanitarnu pomoć Palestincima u enklavi.

Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova u izjavi na X-u ustvrdilo je da su brodovi i putnici flotile sigurni, prebačeni su u izraelsku luku i očekuje se njihova brza deportacija.

"Još jedan uzaludan pokušaj kršenja legalne pomorske blokade i ulaska u borbenu zonu završio je bez ikakvog rezultata", priopćilo je ministarstvo.

NAKON NJEMAČKE TUNIS Hrvata uhitili u Tunisu. Dronom je napao flotilu za Gazu?
Hrvata uhitili u Tunisu. Dronom je napao flotilu za Gazu?

Incident je drugi takav događaj u posljednjih nekoliko dana, nakon što je Izrael presreo oko 40 brodova i pritvorio više od 450 aktivista u humanitarnom konvoju Global Sumud Flotilla, koji je također pokušavao dostaviti zalihe u Gazu.

FFC je rekao da su izraelske snage "otele humanitarnu flotu", dodajući da su "brodovi ilegalno presretnuti... Sudionici - humanitarci, liječnici i novinari iz cijelog svijeta - odvedeni su protiv svoje volje i drže se u nepoznatim uvjetima."

„Izraelska vojska nema zakonsku jurisdikciju nad međunarodnim vodama“, rekli su.

„Naša flotila ne predstavlja nikakvu opasnost.“

14 NIJEMACA JOŠ U PRITVORU FOTO Greta Thunberg stigla u Grčku, dočekali je skandiranjem
FOTO Greta Thunberg stigla u Grčku, dočekali je skandiranjem

Brodovi su prevozili pomoć vrijednu više od 110.000 dolara u lijekovima i drugoj medicinskoj opremi i prehrambenim potrepštinama namijenjenim bolnicama u Gazi, dodali su na svom Instagram računu.

Po podacima vlasti Gaze od napada Hamasa 7. listopada 2023. na Izrael, u izraelskim napadima ubijeno oko 67.000 ljudi, a palestinska enklava razorena.

Po podacima Izraela u napadu Hamasa ubijeno je 1200 ljudi, a 251 osoba odvedena je u Gazu kao talac.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tragedija u Zagrebu: Dvoje ljudi preminulo u stanu u Prečkom
OTROVALI SE MONOKSIDOM?

Tragedija u Zagrebu: Dvoje ljudi preminulo u stanu u Prečkom

Kako se doznaje, policija je dojavu dobila oko 18.15 sati. Prema prvim podacima, nema tragova koji upućuju na nasilnu smrt.
DP-ovka zbog sladoleda sama dokazala da je bila u Playboyu! Evo i poruke koje je slala fotiću
EKSKLUZIVNO OTKRIĆE 24SATA

DP-ovka zbog sladoleda sama dokazala da je bila u Playboyu! Evo i poruke koje je slala fotiću

Povjesničarka i novopečena članica Domovinskog pokreta nam je poručila da dokažemo da je to ona u Playboyu unatoč sudskoj presudi kojom je to utvrđeno. Evo novih fotografija koje dokazuju da je lagala...
Ovo su rezultati Eurojackpota: Tri igrača osvojila 507.000 eura
RASTE JACKPOT

Ovo su rezultati Eurojackpota: Tri igrača osvojila 507.000 eura

Najviši osvojeni iznos ovoga puta iznosio je 507.933,50 eura za pogođenih 5+1 brojeva, a ukupno su zabilježena tri takva dobitka u Europi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025