Flotila za pomoć Gazi: Izraelske snage opet presrele brodove

Izraelske snage presrele su u srijedu u međunarodnim vodama skupinu plovila koja pokušavaju dostaviti pomoć ratom razorenom Pojasu Gaze, priopćila je koalicija koja stoji iza konvoja. Riječ je o drugom takvom presretanju u proteklom tjednu. Koalicija Flotila za slobodu (FFC) međunarodna je mreža propalestinskih aktivističkih skupina koje organiziraju civilne pomorske misije usmjerene na probijanje izraelske blokade Gaze kako bi dostavile humanitarnu pomoć Palestincima u enklavi.

Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova u izjavi na X-u ustvrdilo je da su brodovi i putnici flotile sigurni, prebačeni su u izraelsku luku i očekuje se njihova brza deportacija.

"Još jedan uzaludan pokušaj kršenja legalne pomorske blokade i ulaska u borbenu zonu završio je bez ikakvog rezultata", priopćilo je ministarstvo.

Incident je drugi takav događaj u posljednjih nekoliko dana, nakon što je Izrael presreo oko 40 brodova i pritvorio više od 450 aktivista u humanitarnom konvoju Global Sumud Flotilla, koji je također pokušavao dostaviti zalihe u Gazu.

FFC je rekao da su izraelske snage "otele humanitarnu flotu", dodajući da su "brodovi ilegalno presretnuti... Sudionici - humanitarci, liječnici i novinari iz cijelog svijeta - odvedeni su protiv svoje volje i drže se u nepoznatim uvjetima."

„Izraelska vojska nema zakonsku jurisdikciju nad međunarodnim vodama“, rekli su.

„Naša flotila ne predstavlja nikakvu opasnost.“

Brodovi su prevozili pomoć vrijednu više od 110.000 dolara u lijekovima i drugoj medicinskoj opremi i prehrambenim potrepštinama namijenjenim bolnicama u Gazi, dodali su na svom Instagram računu.

Po podacima vlasti Gaze od napada Hamasa 7. listopada 2023. na Izrael, u izraelskim napadima ubijeno oko 67.000 ljudi, a palestinska enklava razorena.

Po podacima Izraela u napadu Hamasa ubijeno je 1200 ljudi, a 251 osoba odvedena je u Gazu kao talac.