Mladić izbo policajca u Splitu: Odvjetništvo napad kvalificira kao pokušaj teškog ubojstva

Napad nožem na policajca, kojega je prije tri dana u splitskom kvartu Bilice teško ozlijedio 18-godišnjak nanijevši mu po život opasne ozlijede, Županijsko državno odvjetništvo okvalificiralo je kao pokušaj teškog ubojstva te će radi utvrđivanja svih okolnosti događaja biti provedeno kriminalističko istraživanje.

- Prema dosad prikupljenim podacima proizlazi da je 3. prosinca oko 23,30 sati na području Splita, počinitelj nožem zadao više uboda policijskom službeniku Policijske uprave splitsko-dalmatinske nanijevši mu ozljede koje su opasne po život. U cilju utvrđivanja svih okolnosti događaja provest će se kriminalističko istraživanje - kratko su naveli na stranicama ŽDO-a.

Očevid na mjestu događaja povodom sumnje u počinjenje kaznenog djela teškog ubojstva u pokušaju provelo je Županijsko državno odvjetništvo u Splitu u suradnji s policijskim službenicima Policijske uprave splitsko-dalmatinske, Sektora kriminalističke policije, Službe općeg kriminaliteta i Službe za očevide i kriminalističku tehniku.

Splitski kontakt policajac Prve policijske postaje Ante Križan napadnut je u srijedu navečer na adresi Put Mostina. Vraćao se s posla kući kada je doznao da njegove kolege tragaju za 18-godišnjakom koji je prijetio svojim ukućanima koji su sve prijavili policiji. Pošto je naišao na njega i prepoznao ga pokušao ga je zaustaviti, no mladić je izvadio nož i izbo ga desetak puta.

Nanio mu je teške i po život opasne ozljede nekoliko organa zbog čega je u samo jednom danu bio par puta u operacijskoj dvorani.

Nakon napada mladić, koji ima duševnih tegoba, dao se u bijeg, ali ga je policija ubrzo pronašla, te je primljen na Odjel psihijatrije.