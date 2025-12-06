Obavijesti

OPERIRAN VIŠE PUTA

Mladić izbo policajca u Splitu: Odvjetništvo napad kvalificira kao pokušaj teškog ubojstva

Mladić izbo policajca u Splitu: Odvjetništvo napad kvalificira kao pokušaj teškog ubojstva
Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Nakon napada mladić, koji ima duševnih tegoba, dao se u bijeg, ali ga je policija ubrzo pronašla, te je primljen na Odjel psihijatrije

Napad nožem na policajca, kojega je prije tri dana u splitskom kvartu Bilice teško ozlijedio 18-godišnjak nanijevši mu po život opasne ozlijede, Županijsko državno odvjetništvo okvalificiralo je kao pokušaj teškog ubojstva te će radi utvrđivanja svih okolnosti događaja biti provedeno kriminalističko istraživanje.

POLICAJAC HEROJ Policajac koji je napadnut u Splitu nagrađivan je zbog rada: 'Velika je potpora zajednici...'
Policajac koji je napadnut u Splitu nagrađivan je zbog rada: 'Velika je potpora zajednici...'

- Prema dosad prikupljenim podacima proizlazi da je 3. prosinca oko 23,30 sati na području Splita, počinitelj nožem zadao više uboda policijskom službeniku Policijske uprave splitsko-dalmatinske nanijevši mu ozljede koje su opasne po život. U cilju utvrđivanja svih okolnosti događaja provest će se kriminalističko istraživanje - kratko su naveli na stranicama ŽDO-a.

Očevid na mjestu događaja povodom sumnje u počinjenje kaznenog djela teškog ubojstva u pokušaju provelo je Županijsko državno odvjetništvo u Splitu u suradnji s policijskim službenicima Policijske uprave splitsko-dalmatinske, Sektora kriminalističke policije, Službe općeg kriminaliteta i Službe za očevide i kriminalističku tehniku.

NAPADNUT NA ULICI Božinović: Izbodeni splitski policajac se i dalje bori za život
Božinović: Izbodeni splitski policajac se i dalje bori za život

Splitski kontakt policajac Prve policijske postaje Ante Križan napadnut je u srijedu navečer na adresi Put Mostina. Vraćao se s posla kući kada je doznao da njegove kolege tragaju za 18-godišnjakom koji je prijetio svojim ukućanima koji su sve prijavili policiji. Pošto je naišao na njega i prepoznao ga pokušao ga je zaustaviti, no mladić je izvadio nož i izbo ga desetak puta. 

EMOTIVNI POST SPLIĆANKE Potresna objava o izbodenom policajcu: Ono što je učinio za mog sina nikad neću zaboraviti
Potresna objava o izbodenom policajcu: Ono što je učinio za mog sina nikad neću zaboraviti

Nanio mu je teške i po život opasne ozljede nekoliko organa zbog čega je u samo jednom danu bio par puta u operacijskoj dvorani.

Nakon napada mladić, koji ima duševnih tegoba, dao se u bijeg, ali ga je policija ubrzo pronašla, te je primljen na Odjel psihijatrije.

