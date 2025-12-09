Policija o napadu na policajca u Splitu: 'Napadač je pušten iz bolnice. Bio je rastrojen...'

Mladić (18) koji je izbo policajca u Splitu u ponedjeljak ujutro otpušten je u bolnice, a nad njim su proveli istragu. Utvrdili su sumnju da je nad policajcem (59) počinio kazneno djelo Teško ubojstvo u pokušaju, priopćila je splitsko-dalmatinska policija.

Mladić je oko 22.45 sati nožem napao 59-godišnjeg policajca koji se vraćao kući sa službe, u namjeri da ga ubije. Napadnuti policajac ga je uočio, a znao je da je tijekom smjene trajala potraga za njim zbog prijetnji. Policajac je zadobio teške i opasne po život ozljede.

Nakon što su zaprimili informaciju o događaju, aktivirali su cjelokupni sastav PU splitsko-dalmatinske. Policija je na terenu bila usmjerena na potragu za počiniteljem te prikupljanjem dokaza. Na mjestu nesreće dovršili su očevid kojeg je vodila zamjenica županijskog državnog odvjetnika.

Policajci su tu večer pronašli mladića za kojeg su sumnjali da bi mogao biti počinitelj teškog kaznenog djela, a sumnja se uskoro potvrdila kao točna. Pretragom su na terenu pronašli i sredstvo izvršenja kaznenog djela.

Mladića su odveli u bolnicu jer je bio rastrojen, a tamo su ga zadržali do ponedjeljka ujutro, nakon čega su ga doveli u službene prostorije policije. U utorak ujutro su ga uz kaznenu prijavu predali pritvorskom nadzorniku.

