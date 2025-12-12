Obavijesti

News

Komentari 1
TELEFONSKA PREVARA

Lažni ukrajinski liječnik prevario šest žena u Istri za 57.000 eura

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Lažni ukrajinski liječnik prevario šest žena u Istri za 57.000 eura
Zagreb: Auto se zaletio u izlog u Maksimirskoj ulici | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Istarska policija uhitila je 38-godišnjeg ukrajinskog državljanina osumnjičenog da je od rujna do studenoga varao starije žene lažno tvrdeći da su njihova djeca teško ozlijeđena i da je hitno potreban novac.

Istarska policija sumnjiči 38-godišnjeg ukrajinskog državljanina da je ove jeseni na području Istre prevario šest starijih žena za ukupno oko 57.000 eura lažno se predstavljajući kao liječnik i uzimajući im novac i nakit za navodne troškove liječenja.

Prema policijskom priopćenju, osumnjičeni je kaznena djela počinio u razdoblju od 15. rujna do 29. studenoga. Meta prijevara bile su žene koje je telefonski kontaktirao i tvrdio da su njihova djeca teško ozlijeđena te da je hitno potrebno platiti lijekove ili operaciju. 

CJENIK 'PO GLAVI' MIGRANTA Koliko košta šverc migranata? 'Krijumčari si traže Kineze jer za njih dobiju dvostruko više...'
Koliko košta šverc migranata? 'Krijumčari si traže Kineze jer za njih dobiju dvostruko više...'

"U brizi za djecu, žene su pristale platiti troškove liječenja te je na njihovu adresu ubrzo stigao 38-godišnjak kojem su predale novac i nakit, a osumnjičeni je dio novca predao suradniku", stoji u priopćenju.

Osumnjičeni je prevario šest žena - dvije u dobi od 86 godina te 87-godišnjakinju, 84-godišnjakinju, 75-godišnjakinju i 70-godišnjakinju - a ukupna šteta procjenjuje se na oko 57.000 eura.

UPOZORILI NA STROGA PRAVILA FOTO U Splitu uhićen muškarac s preko 800 komada pirotehnike
FOTO U Splitu uhićen muškarac s preko 800 komada pirotehnike

Istraga je provedena u suradnji s policijskim upravama primorsko-goranskom, ličko-senjskom, karlovačkom, sisačko-moslavačkom, međimurskom, zadarskom i virovitičko-podravskom. Nakon njezina dovršetka osumnjičeni je priveden u pritvor Policijske uprave virovitičko-podravske, a policija nastavlja provoditi kriminalističko istraživanje. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
EKSKLUZIVNO Osuđeni Čepinac uplatio 20 € u zatvor Mikuliću: 'Prijatelji smo, suosjećam se...'
DAR BIVŠEG ZATVORENIKA

EKSKLUZIVNO Osuđeni Čepinac uplatio 20 € u zatvor Mikuliću: 'Prijatelji smo, suosjećam se...'

Novac na zatvorski račun bivšeg glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića je uplatio dva puta osuđeni Dragan Baković Bambur iz tzv. Čepinske skupine. Za 24sata je objasnio zašto uplata i otkud poznaje Mikulića
FOTO Zagrebačka katedrala spremna je za Božić: Ovako je izgledala nakon velikog potresa
PET GODINA OD POTRESA

FOTO Zagrebačka katedrala spremna je za Božić: Ovako je izgledala nakon velikog potresa

Taj 22. ožujak ostao je urezan u pamćenje svim Zagrepčanima. Veliki potres napravio je štetu diljem cijelog grada i okolice, a oštećenja je pretrpjela i Zagrebačka katedrala. Premijer Plenković obišao je s nadbiskupom Draženom Kutlešom katedralu, a on je najavio i misu za blagdane.
Završili su istragu brutalnog ubojstva švicarske misice: Otac joj je glavu pronašao u vreći
ISTRAGA OTKRILA JEZIVE DETALJE

Završili su istragu brutalnog ubojstva švicarske misice: Otac joj je glavu pronašao u vreći

Detalji iz istrage otkrivaju priču o hororu koji se odvijao iza zatvorenih vrata naizgled savršene obitelji, a kulminirao je zastrašujućim otkrićem u podrumu obiteljske kuće. Rieben se nalazi u pritvoru, a datum suđenja još nije određen

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025