Lažni ukrajinski liječnik prevario šest žena u Istri za 57.000 eura

Istarska policija sumnjiči 38-godišnjeg ukrajinskog državljanina da je ove jeseni na području Istre prevario šest starijih žena za ukupno oko 57.000 eura lažno se predstavljajući kao liječnik i uzimajući im novac i nakit za navodne troškove liječenja.

Prema policijskom priopćenju, osumnjičeni je kaznena djela počinio u razdoblju od 15. rujna do 29. studenoga. Meta prijevara bile su žene koje je telefonski kontaktirao i tvrdio da su njihova djeca teško ozlijeđena te da je hitno potrebno platiti lijekove ili operaciju.

"U brizi za djecu, žene su pristale platiti troškove liječenja te je na njihovu adresu ubrzo stigao 38-godišnjak kojem su predale novac i nakit, a osumnjičeni je dio novca predao suradniku", stoji u priopćenju.

Osumnjičeni je prevario šest žena - dvije u dobi od 86 godina te 87-godišnjakinju, 84-godišnjakinju, 75-godišnjakinju i 70-godišnjakinju - a ukupna šteta procjenjuje se na oko 57.000 eura.

Istraga je provedena u suradnji s policijskim upravama primorsko-goranskom, ličko-senjskom, karlovačkom, sisačko-moslavačkom, međimurskom, zadarskom i virovitičko-podravskom. Nakon njezina dovršetka osumnjičeni je priveden u pritvor Policijske uprave virovitičko-podravske, a policija nastavlja provoditi kriminalističko istraživanje.