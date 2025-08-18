Obavijesti

TRAGEDIJA KOD BJELOVARA

Mladić (18) sjedio na vratima auta pa ispao. Na intenzivnoj je

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: ILUSTRACIJA - Ivo Cagalj/PIXSELL

Prevezli su ga u bjelovarsku bolnicu i smjestili na odjel intenzivne njege

Bjelovarsko-bilogorska policija objavila je kako je mladić (18) ispao s automobila u petak oko 2.55 u Bjelovaru pa završio u bolnici.

Automobil je vozio mladić (20), a njegov suputnik (18) je spustio prozor i sjeo na vrata, dok su mu i noge i ruke bile van auta. Rukama se držao za vrata i krov. 

Tijekom vožnje mladić je pao na cestu i zadobio ozljede. Prevezli su ga u bjelovarsku bolnicu i smjestili na odjel intenzivne njege.

