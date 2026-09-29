Mladić (18) tukao umirovljenika (70) u ćeliji u Remetincu, zvao je u pomoć: 'Nije se istuširao!'

Istražni zatvorenik (18) napao je 70-godišnjeg cimera u ćeliji broj 119 na VII. odjelu Remetinečkog zatvora u Zagrebu. Posvađali su se nakon ručka zbog higijene, dok su ostali zatvorenici bili u dvorištu. Starijem muškarcu potekla je krv iz nosa, a njegove pozive u pomoć kroz zatvorena vrata čuo je pravosudni policajac, prenosi Jutarnji list.

- Posvađao sam se s J. D. jer se nije htio istuširati - rekao je 18-godišnjak objašnjavajući sukob. Umirovljenika je napao dok je ležao na krevetu i više puta ga udario po tijelu. J. D. nije teško ozlijeđen te je odbio liječničku pomoć.

U ćeliji je tada bio još jedan zatvorenik. Potvrdio je da je čuo svađu zbog održavanja higijene, ali sam napad nije vidio.

O događaju je sastavljeno izvješće, a dežurni sudac istrage Županijskog suda odlučio je 18-godišnjaku na 30 dana uskratiti posjete i dopisivanje.