Mladić (19) izazvao paniku u Splitu zbog airsoft puške. Našli su ga, prijeti mu i kazna zatvora

Splitski policajci dovršili su istragu nad 19-godišnjakom koji je jučer na području Bilica u Splitu uočen s predmetom nalik na pušku, što je uznemirilo građane

Utvrdili su kako se radilo o airsoft replici puške kojom se mladić prethodno koristio prilikom igre na području Solina, a potom je opremu nosio prema obiteljskoj kući. Replika je oduzeta, a fotografiju predmeta policija je dostavila medijima.

Foto: PU splitsko dalmatinska

Protiv 19-godišnjaka podnesen je optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana. Prema zakonskim odredbama, za taj prekršaj propisana je novčana kazna u iznosu od 660 do 5.300 eura ili kazna zatvora do 60 dana.

Odluku o sankciji donijet će nadležni sud.

Podsjetimo, splitska policija je jučer dobila dojavu kako je na istočnom dijelu Splita uočen muškarac s kalašnjikovom.

- Odmah po zaprimanju dojave na navedeno područje upućeni su svi raspoloživi policijski službenici radi provjere zaprimljenih informacija. Pretražili smo uže i šire područje, ali dojava nije potvrđena - naveli su ranije iz policije koja je nastavila istragu.

U međuvremenu su zaprimljene još dvije dojave od osoba koje su imale posredna saznanja o informaciji na način da su saznali od trećih osoba.