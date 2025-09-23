Protiv vozača podnesen je optužni prijedlog Općinskom sudu u Virovitici, koji mu je izrekao novčanu kaznu, uvjetnu kaznu zatvora od 20 dana i, na kraju, trajno oduzeo osobni automobil
Mladić (20) zbog niza prekršaja kod Virovitice trajno ostao bez auta. Dobio je i novčanu kaznu
U Budanici nedaleko Virovitice policija je zaustavila 20-godišnjeg vozača koji je, unatoč ukinutoj vozačkoj dozvoli i aktivnoj zabrani upravljanja, upravljao osobnim automobilom. Mladić je uhićen zbog niza prekršaja, a sud mu je na kraju trajno oduzeo vozilo.
Vozač je zaustavljen tijekom redovne kontrole prometa u ponedjeljak, 20. rujna, oko 11:38 sati. Provjerom je utvrđeno da mu je vozačka dozvola ukinuta zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova, a uz to je imao aktivnu zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom. Dodatno, vozilo koje je upravljao imalo je istekli prometni dokument, koji je istekao još u srpnju ove godine.
Iako provedenim alkotestiranjem nije utvrđena prisutnost alkohola, vozač je uhićen zbog opasnosti da će nastaviti s činjenjem prekršaja. S obzirom na to da se radi o višestrukom ponavljaču prekršaja s pravomoćnim presudama, vozilo mu je privremeno oduzeto.
Protiv vozača podnesen je optužni prijedlog Općinskom sudu u Virovitici, koji mu je izrekao novčanu kaznu, uvjetnu kaznu zatvora od 20 dana i, na kraju, trajno oduzeo osobni automobil.
