Mladić (20) zbog niza prekršaja kod Virovitice trajno ostao bez auta. Dobio je i novčanu kaznu

U Budanici nedaleko Virovitice policija je zaustavila 20-godišnjeg vozača koji je, unatoč ukinutoj vozačkoj dozvoli i aktivnoj zabrani upravljanja, upravljao osobnim automobilom. Mladić je uhićen zbog niza prekršaja, a sud mu je na kraju trajno oduzeo vozilo.

Vozač je zaustavljen tijekom redovne kontrole prometa u ponedjeljak, 20. rujna, oko 11:38 sati. Provjerom je utvrđeno da mu je vozačka dozvola ukinuta zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova, a uz to je imao aktivnu zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom. Dodatno, vozilo koje je upravljao imalo je istekli prometni dokument, koji je istekao još u srpnju ove godine.

Iako provedenim alkotestiranjem nije utvrđena prisutnost alkohola, vozač je uhićen zbog opasnosti da će nastaviti s činjenjem prekršaja. S obzirom na to da se radi o višestrukom ponavljaču prekršaja s pravomoćnim presudama, vozilo mu je privremeno oduzeto.

Protiv vozača podnesen je optužni prijedlog Općinskom sudu u Virovitici, koji mu je izrekao novčanu kaznu, uvjetnu kaznu zatvora od 20 dana i, na kraju, trajno oduzeo osobni automobil.