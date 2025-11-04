Obavijesti

News

Komentari 0
ŠTETA OD TRI TISUĆE EURA

Mladić (21) krao iz parfumerija u centru Zagreba: Uhitili su ga!

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Mladić (21) krao iz parfumerija u centru Zagreba: Uhitili su ga!
Foto: Matija Habljak/PIXSELL

U prvom slučaju, dva je puta iskoristio trenutke kada su zaposlenice bile zauzete te iz parfumerije uzeo ukupno 18 parfema. U drugoj trgovini, u Ilici, navodno je u tri navrata otuđio još 14 parfema

Policija je dovršila istragu nad 21-godišnjim mladićem osumnjičenim da je u nekoliko mjeseci počinio pet krađa u dvije zagrebačke parfumerije. Prema priopćenju zagrebačke policije, sumnja se da je mladić između 1. srpnja i sredine listopada ove godine u popodnevnim satima dolazio u dvije trgovine u središtu grada, jednu na Trgu Petra Preradovića i drugu u Ilici.

NEOČEKIVANA SCENA Reneu Bitorajcu ukrali romobil na Cvjetnom, objavio snimku krađe! 'Krpa, kako to dopustiš?'
Reneu Bitorajcu ukrali romobil na Cvjetnom, objavio snimku krađe! 'Krpa, kako to dopustiš?'

U prvom slučaju, dva je puta iskoristio trenutke kada su zaposlenice bile zauzete te iz parfumerije uzeo ukupno 18 parfema. U drugoj trgovini, u Ilici, navodno je u tri navrata otuđio još 14 parfema. Ukupna šteta procijenjena je na oko 2.990 eura.

KAZNENA PRIJAVA Orahovica: Mađara i dva Hrvata uhitili zbog krađe s groblja
Orahovica: Mađara i dva Hrvata uhitili zbog krađe s groblja

Nakon dovršene istrage, 21-godišnjak je priveden pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Beroš je danas počeo raditi. Doznali smo koje mu je radno mjesto u Vinogradskoj bolnici
POVRATAK NAKON SEDAM GODINA

Beroš je danas počeo raditi. Doznali smo koje mu je radno mjesto u Vinogradskoj bolnici

Beroš je do 2018. radio u KBC-u Sestre milosrdnice odakle je otišao u Ministarstvo zdravstva. Vratio se u istu bolnicu
FOTO Mjesto strave u Zagrebu: Vozač izgubio nadzor nad autom i zabio se u ogradu. Poginuo je.
KOD JANKOMIRSKOG MOSTA

FOTO Mjesto strave u Zagrebu: Vozač izgubio nadzor nad autom i zabio se u ogradu. Poginuo je.

U ponedjeljak oko 15:30 na Ljubljanskoj aveniji u Zagrebu, nekih 50 metara od Jankomirskog mosta u smjeru zapada, došlo je do teške prometne nesreće u kojoj je poginula jedna osoba. Kako su nam potvrdili iz policije, vozač je izgubio nadzor nad automobilom i zabio se u ogradu. Više detalja bit će poznato nakon obavljanja očevida.
Zbogom rampama! Uvodi se novi, potpuno digitalni sustav naplate cestarine. Evo detalja
CROLIBERAS

Zbogom rampama! Uvodi se novi, potpuno digitalni sustav naplate cestarine. Evo detalja

Novi sustav naplate temelji se na konceptu slobodnog protoka vozila, što znači da fizička naplata gotovinom ili karticama prestaje postojatire

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025