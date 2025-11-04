Mladić (21) krao iz parfumerija u centru Zagreba: Uhitili su ga!

Policija je dovršila istragu nad 21-godišnjim mladićem osumnjičenim da je u nekoliko mjeseci počinio pet krađa u dvije zagrebačke parfumerije. Prema priopćenju zagrebačke policije, sumnja se da je mladić između 1. srpnja i sredine listopada ove godine u popodnevnim satima dolazio u dvije trgovine u središtu grada, jednu na Trgu Petra Preradovića i drugu u Ilici.

U prvom slučaju, dva je puta iskoristio trenutke kada su zaposlenice bile zauzete te iz parfumerije uzeo ukupno 18 parfema. U drugoj trgovini, u Ilici, navodno je u tri navrata otuđio još 14 parfema. Ukupna šteta procijenjena je na oko 2.990 eura.

Nakon dovršene istrage, 21-godišnjak je priveden pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.