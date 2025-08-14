Obavijesti

POBJEGAO JE

Mladić (22) pretukao Ukrajinca (19) u Opatiji: Teško je ozlijeđen

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Istarska policija

Ozlijeđenom 19-godišnjaku pružena je pomoć u KBC Rijeka gdje je utvrđeno kako je teško ozlijeđen

Opatijska policija provela je kriminalističko istraživanje nad 22-godišnjim Hrvatom zbog sumnje da je teško ozlijedio 19-godišnjeg Ukrajinca. Sumnjiči se da je 1. kolovoza nešto iza ponoći u Opatiji izašao iz svog auta zadarskih registracijskih oznaka i prišao 19-godišnjaku koji je pješačio ulicom te ga fizički napao, udario više puta, a potom se udaljio u nepoznatom smjeru.

Ozlijeđenom 19-godišnjaku pružena je pomoć u KBC Rijeka gdje je utvrđeno kako je teško ozlijeđen.

Dovršetkom istraživanja, zbog sumnje u počinjenje navedenog kaznenog djela, 22-godišnji osumnjičenik je kazneno prijavljen mjerodavnom državnom odvjetništvu i predan pritvorskom nadzorniku.

