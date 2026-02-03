Obavijesti

Mladić (24) na Rabu čekićem napao dvojicu muškaraca!

Policijski automobil | Foto: Patrik Macek/PIXSELL/ilustracija

Mladića sumnjiče za počinjenje kaznenih djela ubojstva u pokušaju i teške tjelesne ozljede u pokušaju

Mladić (24) s područja Raba završio je u zatvoru nakon što je u ponedjeljak, 1. veljače čekićem udario muškarca (54) u glavu te teško ozlijedio drugog muškarca (48) koji mu je prišao da bi spriječio napad. Kako su priopćili iz PU primorsko-goranske, mladića sumnjiče za počinjenje kaznenih djela ubojstva u pokušaju i teške tjelesne ozljede u pokušaju.

Ozlijeđenim muškarcima pružena je liječnička pomoć u KBC-u Rijeka, a osumnjičenom na mjestu događaja. Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni je uz kaznenu prijavu mjerodavnom državnom odvjetništvu predan pritvorskom nadzorniku, dodaju iz policije.

