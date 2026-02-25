Obavijesti

News

Komentari 0
UŽAS

Mladić (26) tupim predmetom ozlijedio muškarca u Sv. Ivanu Zelini. Uhitili su još jednu ženu

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: < 1 min
Mladić (26) tupim predmetom ozlijedio muškarca u Sv. Ivanu Zelini. Uhitili su još jednu ženu
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Liječnička pomoć muškarcu je pružena u KB Dubrava. Lakše je ozlijeđen

Admiral

Nakon verbalnog sukoba s 49-godišnjakom, mladić (26) napao ga je i ozlijedio tupim predmetom u utorak, 24. veljače oko 1.40 sati u mjestu Hrnjanec na području Svetog Ivana Zeline.

Liječnička pomoć muškarcu je pružena u Kliničkoj bolnici Dubrava gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđen.

BRUTALAN NAPAD U RIJECI Ispovijest roditelja pretučenog mladića: 'Zaključavamo vrata, bojimo se, a sin je još u šoku...'
Ispovijest roditelja pretučenog mladića: 'Zaključavamo vrata, bojimo se, a sin je još u šoku...'

Osumnjičeni je uhićen i priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje.

Ujedno, tijekom događaja, 32-godišnjakinja je verbalno prijetila 22-godišnjoj članici obitelji zbog čega je uhićena te privedena u službene prostorije. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Provjerite Eurojackpot rezultate
GLAVNI DOBITAK RASTE

Provjerite Eurojackpot rezultate

Najbliže glavnoj nagradi bilo je pet dobitnih listića s kombinacijom 5+1, a svaki od tih sretnih dobitnika osvojio je 348.925,10 eura.
FOTO Šokantna promjena. Evo kako je Zelenski izgledao na početku rata, a kako sada
RAT U UKRAJINI

FOTO Šokantna promjena. Evo kako je Zelenski izgledao na početku rata, a kako sada

Volodimir Zelenski od početka ruske invazije 2022. vodi iznimno intenzivan i dug radni dan koji je u potpunosti podređen ratnim okolnostima. Dan mu obično započinje sigurnosnim brifingom s vojnim i obavještajnim vrhom, nakon čega slijede sastanci s ministrom obrane i zapovjednicima o situaciji na bojištu. Poznanici su otkrili da uglavnom spava između četiri i pet sati dnevno
Slovaci prijete bojkotom Jadrana zbog spora oko ruske nafte: 'Sad nas još i vrijeđaju'
RASTU TENZIJE

Slovaci prijete bojkotom Jadrana zbog spora oko ruske nafte: 'Sad nas još i vrijeđaju'

Oporbeni pokret Slovačka, na čelu s bivšim premijerom Igorom Matovičem, nazvao je Fica slugom ruskog predsjednika Vladimira Putina

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026