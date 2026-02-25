Liječnička pomoć muškarcu je pružena u KB Dubrava. Lakše je ozlijeđen
Mladić (26) tupim predmetom ozlijedio muškarca u Sv. Ivanu Zelini. Uhitili su još jednu ženu
Nakon verbalnog sukoba s 49-godišnjakom, mladić (26) napao ga je i ozlijedio tupim predmetom u utorak, 24. veljače oko 1.40 sati u mjestu Hrnjanec na području Svetog Ivana Zeline.
Liječnička pomoć muškarcu je pružena u Kliničkoj bolnici Dubrava gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđen.
Osumnjičeni je uhićen i priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje.
Ujedno, tijekom događaja, 32-godišnjakinja je verbalno prijetila 22-godišnjoj članici obitelji zbog čega je uhićena te privedena u službene prostorije. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.
