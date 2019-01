Mladić ih napao nožem, batom i čekićem: Senka se oporavlja

Mladić iz Solina, 24-godišnji Luka Juretić osumnjičen je da ubio susjeda i teško ozlijedio njegovu suprugu koristeći bat za meso, čekić i nož.

Nakon kriminalističke obrade određen mu je istražni zatvor, i to po čak tri osnove, a to su opasnost od ponavljanja djela, mogućnost utjecaja na svjedoke i posebno teške okolnosti počinjenog djela. Naime, sumnjiče ga da je susjeda Vicenca Uvodića (92) ubio, a njegovu suprugu Senku Uvodić (87) teško ozlijedio koristeći bat za meso, čekić i nož. Doznali smo da je policija bat za meso pronašla na četvrtom katu zgradu, na zajedničkoj terasi svih stanara. Ako bude okrivljen za teško ubojstvo iz koristoljublja, prijeti mu do 40 godina zatvora.

Kako neslužbeno doznajemo, osumnjičeni mladić nema policjski dosje, a na ispitivanju se branio neubrojivošću te se navodno ne sjeća ničega što se dogodilo, pa će stručnjaci, po svemu sudeći, u istrazi nad njim provesti psihijatrijsko vještačenje. Podsjetimo, mladić je navodno umirovljenike izmasakrirao jer je bio nezadovoljan količinom brašna za palačinke koje je došao tražiti od njih, a policajci su tijekom očevida pronašli ostatke brašna blizu ulaznih vrata. Nakon što je umirovljenika ubio, a njegovu suprugu teško ozlijedio, pokrao im je novac i nakit iz stana, a policija je, kako neslužbeno doznajemo, pronašla kod njega ukradene stvari. Prokazala ga je nesretna žena, koja se posljednjim atomima snage dovukla do susjedovih vrata i rekla mu tko je počinio zločin. Prema posljednjim informacijama, Senka Uvodić se oporavlja u splitskoj bolnici. Osumnjičeni mladić, rekli su susjedi, navodno je s ocem, nakon što se zgradom pronijela vijest da je došlo do zločina, došao dva kata ispod svojega stana vidjeti što se dogodilo sa susjedom. Dotad je navodno igrao igrice na računalu u svojemu stanu. Kad su policajci stigli po njega, bio je vrlo smiren i “hladan”, za razliku od članova obitelji koji su bili u šoku. Iako je rekao: “Nisam ja”, policajci su ga odmah priveli na kriminalističku obradu.