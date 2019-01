Mlatio ih je batom: Senka je sva u krvi dozivala susjede

Strašan zločin u Solinu doslovno je šokirao sve stanovnike toga grada; 24-godišnji Luka Juretić pritvoren je zbog sumnje da je batom za meso do smrti zatukao susjeda Vicenca Uvodića (92), a njegova supruga Senka Uvodić (87), do zaključenja ovog izdanja novina, u kritičnom je stanju bila u splitskoj bolnici!

Vicenca je ubio sa sedam udaraca u glavu. Tragedija za koju niti najbliže osobe ne mogu pretpostaviti motiv, odvijala se u četvrtak oko 18.45 sati na solinskoj Širini, na drugom katu zgrade u Ulici Stjepana Radića 8.

Supružnike su svi naši sugovornici opisali kao mirne, dobre i uvijek voljne pomoći, koji su od 1965. u toj zgradi, doslovno “duše od ljudi”.

Niti s mladićem, koji cijeli život živi u toj zgradi, nikad nije bilo problema: pomagao je ocu kao drvodjelac. Nije izazivao incidente u zgradi, a nije ni evidentiran za kaznena djela. No upravo je Luku kao napadača posljednjim snagama volje, dok je bila pri svijesti, imenovala Senka Uvodić!

Kako smo neslužbeno doznali od istražitelja zaduženih za ovaj teški, mučni slučaj, 87-godišnjakinja je prvo susjedima, a potom i ispred policije, kazala da je to učinio upravo mladić koji stanuje dva kata iznad nje. Iako je tu ustvrdio “nisam ja”, policajci su ga odmah priveli na kriminalističku obradu.

Mladić je, za sada je rekonstruiran tijek događanja, pozvonio na vrata bračnog para Uvodić na drugom katu 15-ak minuta prije 19 sati te je gospođu Senku zamolio da mu da brašna za palačinke. Kako se ulaz zaključava, a 24-godišnjaka poznaje, pustila ga je u stan.

Foto: Mario Matana/24sata Tad ju je počeo udarati, zaustavio se tek kad je pala na pod, naizgled mrtva. Odmah potom ušao je u dnevni boravak i napao Vicu Uvodića, izudaravši ga nekoliko puta istim čekićem po glavi. Na mjestu ga je usmrtio. Potom je nešto tražio po stanu, neslužbeno doznajemo, jer je pobacao dio pokućstva, ladice te noćne ormariće uz bračni krevet. Zatim je otišao iz stana, što je Senka Uvodić iskoristila te se uspjela nekako dovući do vrata susjednog stana – nije imala snage, teško ranjena, podignuti se i pozvoniti, nego je krvavom rukom kucala na dno vrata pokušavajući dozvati pomoć. Prvi susjed je čuo zvuke, a otvorivši vrata, u prvi trenutak je ostao skamenjen. Pribrao se te potom pozvao Hitnu i policiju. Oni su munjevito stigli, a teško ranjena Senka govorila je: “Luka. Luka je to bio, pogledajte mu cipele...”. Uto je s posla stigao i mladićev otac. Čuo je te riječi, ostao u šoku ne vjerujući, misleći da se njegova stara susjeda zabunila. Pitao je: “Moj Luka?!” te odmah otišao u stan po sina. Spustili su se zajedno, mladić je ispred žrtve i policije rekao samo: “Nisam ja”, no već je i to bilo dovoljno za uhićenje. Policija je tijekom večeri i noći provela očevid na mjestu zločina punom krvi, ali i u susjedstvu. Luka se, naime, nalazio na zajedničkoj terasi na vrhu zgrade kad je došla policija te je, neslužbeno doznajemo, pronađena i krvava odjeća koju je pokušao oprati. Stan je zapečaćen, kao i prolaz u drvarnicu te Opel Astra kojim se koristio mladić. U petak ujutro pronađeno je oruđe kojim je počinjen zločin, bat za meso. Nesretna žena je u teškom stanju u splitskoj bolnici te nije mogla razgovarati sa zamjenikom županijskog državnog odvjetnika. Mladić je u petak navečer priveden pritorskom nadozniku gdje će čekati ispitivanje kod suca istrage Županijskog suda u Splitu. Policija je Luku Juretića kazneno prijavila za teško ubojstvo i pokušaj teškog ubojstva iz koristoljublja. Moguća kazna je dugotrajni zatvor, odnosno i 40 godina robije, dok je za “obično” ubojstvo maksimum 20 godina.

Opsjednut sotonizmom i filmom “300”

Luka Juretić na Facebooku je objavljivao mnoštvo nasilnih fotografija, a zadivljen je, također nasilnim, filmom “300”. Objavljivao je sadržaj povezan sa sotonizmom, pentagrame i druge okultne simbole. Dosad nije kazneno prijavljivan.