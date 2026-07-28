Mladić s područja Daruvara u nesreći je zadobio teške tjelesne ozljede opasne po život
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Mladić izletio autom s ceste kod Daruvara. Životno je ugrožen...
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U mjestu Uljanik kod Daruvara teško je ozlijeđen 21-godišnji vozač nakon što je osobnim automobilom sletio s ceste. Prema prvim informacijama, prometna nesreća dogodila se oko 18.45 sati kod kućnog broja 11, izvijestila je policija.
Mladić s područja Daruvara u nesreći je zadobio teške tjelesne ozljede opasne po život.
Zasad nisu poznate okolnosti zbog kojih je izgubio nadzor nad vozilom i sletio s kolnika. Više detalja trebalo bi biti poznato nakon policijskog očevida.
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