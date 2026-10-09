U prometnoj nesreći koja se dogodila u Jertovcu, 19-godišnji vozač teško je ozlijeđen nakon što je pod utjecajem alkohola izgubio kontrolu nad teretnim vozilom
U BOLNICI JE
Mladić pijan sletio se ceste kod Marije Bistrice: Završio je u kanalu, teško je ozlijeđen
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Policija je objavila detalje prometne nesreće iz mjesta Jertovec kraj Marije Bistrice u kojoj je 19-godišnji vozač teško ozlijeđen.
- Do prometne nesreće došlo je kada je 19-godišnji hrvatski državljanin, upravljajući teretnim automobilom, zbog neprilagođene brzine u zavoju izgubio nadzor nad vozilom i sletio u odvodni kanal. Vozilo je potom odbačeno na kolnik, gdje se prevrnulo na bok - navodi policija.
- Provedenim nadzorom utvrđeno je da je 19-godišnjak upravljao teretnim automobilom pod utjecajem alkohola od 1,94 promila - dodaju iz policije. Protiv mladića slijedi i prijava.
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