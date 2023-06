Mladić u čiji se auto zabio vozač Mercedesa: 'Da nije bilo mojeg BMW-a, bilo bi više ozlijeđenih'

Mladić koji je zadobio lakše ozljede sa svojom suputnicom u zagrebačkom Buzinu nakon sinoćnjeg naleta Mercedesa 23-godišnjeg Jana Ehrlicha na svom je TikToku pokazao kako mu je automobil izgledao nakon nesreće. Riječ je o vlasniku BMW-a koji je Mercedes udario nakon što je srušio tri osobe.

Na snimci se vidi crni BMW s velikim udubljenjem sa strane. Razbijen je retrovizor, a prednja i stražnja vrata su potpuno udubljena. U unutrašnjosti automobila vidi se poderana tkanina na vratima i strgani zračni jastuk.

Korisnik TikToka markovic_01 uz video oštećenog automobila je napisao: "Popravit će se to. Hvala svima."

Liječničku pomoć 22-godišnji vozač je zadobio u Klinici za traumatologiju, a njegova 22- godišnja suputnica nju je dobila u Kliničkoj bolnici Dubrava, potvrdio MUP.

- Kada pogledaš, da nije bilo mene u tom trenutku, kada sam se igrom slučaja našao u tom prolazu... Zamisli, ako si vidio snimku, koliko je ljudi bilo na tom dijelu… Da nije bilo mog auta, koliko bi frajer usmrtio ljudi - izjavio je iz svog kreveta u liveu na TikToku u kojem se pojavio sa Schanzovim ovratnikom, prenosi Telegram.

Momak se slučajno pojavio na mjestu nesreće te je rekao da ne ide često na takva događanja.

- Gledajte to tako. Ja sam slučajno došao u taj red, vidjeti što ima. Nisam često na meetovima, baš zbog ovakvih stvari. Izbjegavam ih. Ovaj puta sam bio u blizini, navratio sam, došao sam. Slučajno sam se našao u tom trenutku tamo. Auto je pogodio par ljudi ispred i pogodio je mene. Da nije bilo mojeg auta, igrom slučaja, tu bi bilo puno puno više ozlijeđenih. Stradalo bi 20 ili 30 ljudi - komentirao je vlasnik BMW-a.

Mladiću nije jasno zašto su neki ljudi počeli braniti dečka koji je ljudima nanio nepopravljivu štetu.

- Ljudi, meni nije jasno zašto branite tog lika. Znači, ako ne znaš voziti auto, ako ga ne znaš kontrolirati, onda vozi ga normalno. Nemoj ga stiskati. Ako želiš vidjeti kako ide, imaš staza za to. Idi, isprobaj, pa ćeš znati. I to je to. Jednostavno - dodao je.