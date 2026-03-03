Mladić u pritvoru zbog lažne dojave o bombi u Varaždinu

Zbog lažne dojave o bombi u trgovačkom centru Lumini u Donjem Knegincu u siječnju i pokušaja iznude 100.000 eura uhićen je 22-godišnjak, koji će završiti u pritvoru, a sumnja se i da je s drugim 22-godišnjakom izazvao požar na osobnom vozilu u Varaždinu, priopćila je policija u utorak. Policijska uprava varaždinska izvijestila je kako se osumnjičenog tereti za kaznena djela lažne uzbune i iznude. Sumnja se da je 3. siječnja u 19,10 sati telefonski nazvao Županijski centar 112 Varaždin i dojavio da je u trgovačkom centru Lumini postavljena bomba, zatraživši uplatu od 100.000 eura na bankovni račun.

Po dojavi je trgovački centar osiguran i evakuiran, no protueksplozijskim pregledom nisu pronađene eksplozivne naprave niti druga opasna sredstva.

Dovršenim kriminalističkim istraživanjem 22-godišnjak će uz kaznenu prijavu biti predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave varaždinske.

Policija ga sumnjiči i da je zajedno s još jednim 22-godišnjakom 2. ožujka u 1,35 sati na parkiralištu u Ulici Ratimira Hercega u Varaždinu izazvao požar na osobnom vozilu kojim se koristi 62-godišnjak.

Otvorenim plamenom na tri odvojena mjesta zapalili su vozilo, pri čemu su djelomično izgorjeli stražnji branik, vjetrobransko staklo, zaštitna plastika podvozja i drugi dijelovi.

Požar su uočili varaždinski policijski službenici i zajedno s vatrogascima poduzeli žurne mjere. Protiv drugog 22-godišnjaka bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.