ULOVILI GA U ZAGREBU

Mladić ulazio u ukradeni auto, pa otkrili da je za njim tjeralica

Piše Helena Tkalčević,
Čitanje članka: < 1 min
Mladić ulazio u ukradeni auto, pa otkrili da je za njim tjeralica
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija

Mladi lopov sa Suzukijem ukradenim u Ulici Isce nije daleko stigao. Policajci su ga zatekli u Ulici kneza Domagoja kako ulazi u auto i uhitili

Mladić (24) koji je između 24. i 26. rujna na parkiralištu u Ulici Isce na Medveščaku ukrao osobni automobil Suzuki zagrebačkih registarskih oznaka u vlasništvu 32-godišnjakinje nije daleko stigao. 

Naime, operativnim radom policije tijekom jučerašnjeg dana oko 20.35 sati, policijski su službenici u Ulici kneza Domagoja uz uporabu sredstava prisile (tjelesna snaga i sredstva za vezivanje) uhitili mlađeg muškarca pri ulasku u otuđeni automobil u vrijednosti od oko 9.000 eura

Muškarca su priveli u službene prostorije policije, a nakon provjere njegovog identiteta uslijedilo je novi šok - utvrdili su da je riječ o 24-godišnjaku kojega su tražili odnosno za kojim je raspisana potraga radi izdržavanja zatvorske kazne. Predali su ga u Zatvor u Zagrebu.

