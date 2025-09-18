Obavijesti


Mladić usmrtio očuha bagerom kod Omiša i zakopao mu tijelo!

Piše Iva Tomas,
Šibenik: Policijska vozila | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Nesreća se odvila 28. lipnja ove godine u poslijepodnevnim satima, a na teret mu se stavlja da radi psihičke bolesti nije mogao shvatiti značenje svojega djelovanja

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu podiglo je optužnicu protiv mladića (22) za kojeg se sumnja da je uslijed psihičke bolesti u mjestu Seoce kod Omiša bagerom nasrnuo na očuha (56) i usmrtio ga, piše N1.

Nesreća se odvila 28. lipnja ove godine u poslijepodnevnim satima, a na teret mu se stavlja da radi psihičke bolesti nije mogao shvatiti značenje svojega djelovanja niti upravljati svojim postupcima. Nakon ubojstva, mladić je zakopao očuhovo tijelo bagerom i pobjegao. 

Policija ga je pronašla i uhitila, a ​tužiteljstvo traži da se prema Zakonu o osobama s duševnim smetnjama optuženom produlji istražni zatvor​.

