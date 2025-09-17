SLUČAJ IZ 2012. Splitska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 57-godišnjim muškarcem iz Splita, kojega sumnjiče za jedno od najtežih kaznenih djela, teško ubojstvo i prijevaru
SLAGALICA STRAVE Sin ubio tatu u Splitu, dijelove tijela bacio u more i primao njegovu penziju
Završena je DNK analiza i kriminalističko istraživanje stravičnog slučaja iz Splita 2012. godine. Kako je objavila policija, 57-godišnjeg muškarca iz Splita sumnjiče za jedno od najtežih kaznenih djela, teško ubojstvo i prijevaru.
Prema rezultatima istrage, postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni početkom listopada 2012. godine, u stanu u kojem je živio sa svojim teško bolesnim ocem (rođenim 1922. godine), s unaprijed smišljenom namjerom i iz koristoljublja, ubio vlastitog oca.
Kako bi prikrio zločin, dijelove tijela je potom amputirao i odbacio na području splitskog Žnjana.
Policija ga tereti za teško ubojstvo, kazneno djelo opisano u članku 111., točke 2. i 4. Kaznenog zakona.
Istražitelji sumnjaju da je 57-godišnjak nakon ubojstva, od listopada 2012. pa sve do danas, skrivao očevu smrt. Na taj je način nastavio nelegalno primati njegovu mirovinu i koristio prava koja su pripadala njegovom ocu kao zaštićenom najmoprimcu stana.
Prema izračunu policije, ostvario je nezakonitu imovinsku korist u iznosu od 78.767,76 eura, čime je počinio kazneno djelo prijevare na štetu Republike Hrvatske, opisano u članku 236., stavku 2. Kaznenog zakona.
