SLAGALICA STRAVE Sin ubio tatu u Splitu, dijelove tijela bacio u more i primao njegovu penziju

Završena je DNK analiza i kriminalističko istraživanje stravičnog slučaja iz Splita 2012. godine. Kako je objavila policija, 57-godišnjeg muškarca iz Splita sumnjiče za jedno od najtežih kaznenih djela, teško ubojstvo i prijevaru.

Prema rezultatima istrage, postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni početkom listopada 2012. godine, u stanu u kojem je živio sa svojim teško bolesnim ocem (rođenim 1922. godine), s unaprijed smišljenom namjerom i iz koristoljublja, ubio vlastitog oca.

Kako bi prikrio zločin, dijelove tijela je potom amputirao i odbacio na području splitskog Žnjana.

Policija ga tereti za teško ubojstvo, kazneno djelo opisano u članku 111., točke 2. i 4. Kaznenog zakona.

Istražitelji sumnjaju da je 57-godišnjak nakon ubojstva, od listopada 2012. pa sve do danas, skrivao očevu smrt. Na taj je način nastavio nelegalno primati njegovu mirovinu i koristio prava koja su pripadala njegovom ocu kao zaštićenom najmoprimcu stana.

Prema izračunu policije, ostvario je nezakonitu imovinsku korist u iznosu od 78.767,76 eura, čime je počinio kazneno djelo prijevare na štetu Republike Hrvatske, opisano u članku 236., stavku 2. Kaznenog zakona.