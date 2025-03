Mladića (26) s Lastova vozili 8 i pol sati. On preminuo. MORH: Nitko nije tražio naš angažman

Nakon što smo objavili da je smrt mladog Korčulanina Frane Borovine Miče izazvala pitanja o učinkovitosti medicinskog prijevoza, dobili smo i odgovor iz MORH-a. Ministarstvo obrane tvrdi da ih nitko nije kontaktirao u slučaju mladića s Lastova.

- Vezano za Vaš upit možemo Vas izvijestiti kako u ovom slučaju nije bio zatražen angažman Oružanih snaga RH. Naime, Zapovjedno operativno središte GS OSRH, kao ni Operativno središte HRZ-a te Operativno središte HRM-a i Obalne straže nije zaprimilo zahtjev za angažmanom Oružanih snaga RH u bilo kojem obliku - odgovorili su nam.

Podsjetimo, mladić je preminuo u ponedjeljak ujutro u dubrovačkoj bolnici. Zahtjev za njegovim hitnim transportom zatražen je u 21.43 sata, no kako brza medicinska brodica nije mogla isploviti, kao ni brod Lučke kapetanije, a nije mogao poletjeti ni helikopter, mladića su iz luke Ubli trajektom "Marko Polo" prevezli u Velu Luku. Odande ga je hitna prevezla preko otoka do grada Korčule, potom je trajektom prevezen u Orebić, a zatim su preko Pelješca jurili u Dubrovnik. Cijelim putem pokušavali su ga održati na životu.

Zahvaljujući posadi trajekta "Marko Polo", uspio je stići do Korčule pa dalje do Dubrovnika, gdje je poslije preminuo.

Mnogi se pitaju zašto vojni helikopteri nisu podignuti, odnosno bi li oni uopće mogli letjeti s obzirom na nevrijeme.

Iz MORH-a pojašnjavaju da procedura počinje pozivom koji Operativni centar civilne zaštite upućuje Zapovjednom operativnom središtu Glavnog stožera Oružanih snaga, piše Index. Ono tada poziva Operativno središte Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i traži procjenu meteoroloških uvjeta za provedbu leta na traženoj ruti. Operativno središte onda šalje obrazac zahtjeva za prijevoz životno ugroženih pacijenata te, ako su zadovoljeni svi uvjeti za sigurno izvršenje zahtjeva, voditelj tima u Zapovjednom operativnom središtu odobrava angažiranje vojnog helikoptera.

Ovaj slučaj opet je pokrenuo pitanje učinkovitosti brzih medicinskih brodica, deklariranih kao nepotopiva plovila. Upravo o njihovim performansama prije točno dvije godine govorio je i Luka Lulić, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije.

- Ovaj brod je neophodan za naš kvalitetan rad, za ostvarenje medicinskih standarda 'zlatnog sata'. Stanovništvo otoka sad može mirno spavati jer ovaj brod može i po najgorim vremenskim uvjetima obaviti svoju zadaću, a da se zadrži sigurnost za pacijenta, posadu i naš medicinski tim - izjavio je Lulić kad je brodica svečano stigla u Dubrovnik. Ovih dana promijenio je retoriku jer čini se da brodica za hitne intervencije po lošem vremenu ne može isploviti. Sve i da je isplovila put Lastova, procjena je bila da bi joj od Dubrovnika, gdje je na vezu, do Lastova trebalo četiri sata, a onda još četiri sata natrag. Zato su se odlučili na trajekt koji je isplovio po olujnom jugu prema Veloj Luci, a 26-godišnjaka su prevezli do grada Korčule, zatim trajektom do Orebića pa preko Pelješca do Dubrovnika.

Ravnatelj Lulić, u odnosu na prije dvije godine, sad ipak govori malo drukčije.

- Moja tadašnja izjava odnosila se na širi dubrovački akvatorij do Elafita i Mljeta jer do njih brod stiže brzo, tu može voziti maksimalnom brzinom. Kad izlazi na otvoreno more, ide sporije, a posebno po teškim uvjetima. Procjena Lučke kapetanije bila je da će brodici u jednom smjeru trebati četiri sata, ali i da postoji mogućnost da se neće uspjeti ni probiti - kaže nam ravnatelj Lulić, kojeg smo pitali i zašto brodica stoji na vezu u Dubrovniku, a ne na nekom otoku.

- I ja se pitam zašto je u Dubrovniku. I to sam tad i pitao, ali objašnjeno mi je da trebamo imati barem četiri osobe s kapetanskom dozvolom i još četiri člana medicinskog tima kako bismo mogli funkcionirati po smjenama. Zaista bi bilo svrhovitije da je brodica na Lastovu jer bi mogla brže pokriti i okolne otoke te se brže zaputiti prema bolnicama ili u Splitu ili u Dubrovniku - kaže Lulić te dodaje kako su liječnici na Lastovu procijenili da je predugo čekati četiri sata na dolazak brze brodice te da su se zato odlučili krenuti "Markom Polom", koji je već bio u luci.

- Stanje pacijenta bilo je iznimno teško, gubio se. Trebalo ga je prvo stabilizirati na Lastovu, a po dolasku na Korčulu stalo se u Blato, gdje je opet stabiliziran. I to je uzelo vremena. Meni je iznimno žao i ovim putem izražavam iskrenu sućut obitelji i prijateljima preminulog. Helikopteri nisu mogli poletjeti, a dvoje mladih liječnika s otoka učinili su sve što su mogli. Da su išli brzom brodicom, možda bi u pogibelj doveli i sebe i pacijenta - kazao je Lulić.

Iz Jadrolinije nam opisuju kako je prošao transport.

- U nedjelju, 23. ožujka, u 23:45, trajekt Marko Polo je na poziv Centra 112 izvršio hitan medicinski transport bolesnika na relaciji Ubli (Lastovo) – Vela Luka. Zbog izrazito nepovoljnih vremenskih uvjeta isplovljavanje trajekta Marko Polo bilo je najbrža i najpouzdanija opcija za prijevoz bolesnika do bolnice. Bolesnik je u 1:15 sati trajektom stigao u Velu Luku. Posada trajekta Marko Polo reagirala je brzo i profesionalno – kažu nam iz Jadrolinije te dodaju kako obitelji preminulog izražavaju iskrenu sućut.

Kažu nam i kako su u 2024. godini imali 54 izvanredne plovidbe radi prijevoza raznih interventnih službi, a u prva tri mjeseca ove godine bilo ih je osam, i to redom zbog prijevoza hitne pomoći.

Inače, brodice za hitni prijevoz pacijenata duge su oko 15 metara i postižu brzinu od 35 čvorova u roku od pet minuta od pokretanja pogonskih strojeva. Kako su se tad pohvalile institucije, morale bi moći ploviti i u najtežim uvjetima na moru, poput olujnog nevremena s valovima do šest metara. Od poziva upomoć do dolaska u bolnicu prošlo je osam i pol sati...

Iz Ministarstva zdravstva navode kako u "određenim vremenskim uvjetima, poput orkanskog nevremena, korištenje brzih brodica i/ili helikoptera namijenjenih zbrinjavanju životno ugroženih pacijenata može biti ograničeno u skladu s protokolima i pravilima o sigurnoj plovidbi odnosno letu".

- S obzirom na iznimno teške meteorološke uvjete i stanje mora te zahtjevno zdravstveno stanje pacijenta, zbog nemogućnosti hitnog helikopterskog medicinskog prijevoza pacijenta te udaljenosti brze medicinske brodice koja je stacionirana u Dubrovniku, kao i neizvjesnog dolaska iste, doktor medicine iz tima pripravnosti hitne medicinske službe na otoku Lastovu procijenio je da je prijevoz brodom 'Marko Polo' najpovoljniji mogući transport – kažu iz ministarstva.