Mladića na stadionu u Istri teško ozlijedila signalna raketa

Rovinjska je policija dovršila istragu nad 38-godišnjakom te potvrdila sumnju da je počinio kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine. Muškarac je u subotu oko 17.35 sati s vanjske strane stadiona u Ulici Stjepana Radića ispalio signalnu raketu koja je ozlijedila 20-godišnjaka koji je stajao na sjevernoj tribini, priopćila je PU istarska.

Ozlijeđenom mladiću pružena je pomoć u riječkoj bolnici gdje su utvrdili da je teško ozlijeđen. Također, protiv 38-godišnjaka se podnosi i optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima.

Osumnjičeni 38-godišnjak je u večernjim satima u nedjelju priveden u pritvorsku jedinicu PU istarske.