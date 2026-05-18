Osumnjičeni 38-godišnjak je u večernjim satima u nedjelju priveden u pritvorsku jedinicu PU istarske...
INCIDENT NA TRIBINI
Mladića na stadionu u Istri teško ozlijedila signalna raketa
Čitanje članka: < 1 min
Rovinjska je policija dovršila istragu nad 38-godišnjakom te potvrdila sumnju da je počinio kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine. Muškarac je u subotu oko 17.35 sati s vanjske strane stadiona u Ulici Stjepana Radića ispalio signalnu raketu koja je ozlijedila 20-godišnjaka koji je stajao na sjevernoj tribini, priopćila je PU istarska.
Ozlijeđenom mladiću pružena je pomoć u riječkoj bolnici gdje su utvrdili da je teško ozlijeđen. Također, protiv 38-godišnjaka se podnosi i optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima.
Osumnjičeni 38-godišnjak je u večernjim satima u nedjelju priveden u pritvorsku jedinicu PU istarske.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku