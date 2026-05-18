Traktorist vozio u Križevcima sa skoro 2 promila. Čeka ga zatvor

Policija je u Križevcima zaustavila traktor koprivničkih tablica u nedjelju u 00.20 sati, a vozio ga je 49-godišnjak. Daljnjom kontrolom su utvrdili da je bio pod utjecajem 1,76 promila te da nema potrebnu vozačku dozvolu. Uhitili su ga, a sud ga je u žurnom prekršajnom postupku kaznio kaznom zatvora od 30 dana uvjetno na 12 mjeseci, priopćila je PU koprivničko-križevačka policija.

Osim toga, u nedjelju su pred nadležni prekršajni sud doveli i 23-godišnjeg vozača automobila kojeg su subotu u 22 sata zaustavili u Đurđevcu. Utvrdili su da mu je u to vrijeme vozačka dozvola privremeno oduzeta na 12 sati jer je malo prije toga, u 21.22 u Đurđevcu vozio pod utjecajem 0,24 promila te je bio isključen iz prometa.

- Vozač je uhićen, a sud ga je u žurnom prekršajnom postupku kaznio novčanom kaznom od 1.320 eura i izrečena mu je zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od dva mjeseca - priopćila je policija.