Obavijesti

News

Komentari 0
UHITILI I DRUGOG PIJANOG VOZAČA

Traktorist vozio u Križevcima sa skoro 2 promila. Čeka ga zatvor

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Traktorist vozio u Križevcima sa skoro 2 promila. Čeka ga zatvor
Foto: PUZ

Osim toga, u nedjelju su pred nadležni prekršajni sud doveli i 23-godišnjeg vozača automobila kojeg su subotu u 22 sata zaustavili u Đurđevcu, a imao je prethodno oduzetu vozačku dozvolu...

Policija je u Križevcima zaustavila traktor koprivničkih tablica u nedjelju u 00.20 sati, a vozio ga je 49-godišnjak. Daljnjom kontrolom su utvrdili da je bio pod utjecajem 1,76 promila te da nema potrebnu vozačku dozvolu. Uhitili su ga, a sud ga je u žurnom prekršajnom postupku kaznio kaznom zatvora od 30 dana uvjetno na 12 mjeseci, priopćila je PU koprivničko-križevačka policija.

ZAVRŠENA POTRAGA Uhitili ubojicu iz Drniša! Pojavili su se i prvi detalji uhićenja
Uhitili ubojicu iz Drniša! Pojavili su se i prvi detalji uhićenja

Osim toga, u nedjelju su pred nadležni prekršajni sud doveli i 23-godišnjeg vozača automobila kojeg su subotu u 22 sata zaustavili u Đurđevcu. Utvrdili su da mu je u to vrijeme vozačka dozvola privremeno oduzeta na 12 sati jer je malo prije toga, u 21.22 u Đurđevcu vozio pod utjecajem 0,24 promila te je bio isključen iz prometa. 

OPASNI ALEKSIĆ Ovo je oružje koje su ubojici iz Drniša oduzeli prije tri godine! Sam ga je tada izradio...
Ovo je oružje koje su ubojici iz Drniša oduzeli prije tri godine! Sam ga je tada izradio...

- Vozač je uhićen, a sud ga je u žurnom prekršajnom postupku kaznio novčanom kaznom od 1.320 eura i izrečena mu je zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od dva mjeseca - priopćila je policija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
TKO JE KRISTIJAN ALEKSIĆ Bio je poklonik kulta smrti: 'Datum ubojstva sam urezao u dimnjak'
OVO JE UBOJICA IZ DRNIŠA

TKO JE KRISTIJAN ALEKSIĆ Bio je poklonik kulta smrti: 'Datum ubojstva sam urezao u dimnjak'

Ubojica dostavljača još 1994. počinio je jedan od najstravičnijih zločina u Hrvatskoj, kada je izbo Marijanu Sučević. Uhvatili su ga tek nakon sedam godina, uz pomoć FBI-jevih forenzičara. Na sudu je iznio šokantne detalje
Uhitili ubojicu iz Drniša! Pojavili su se i prvi detalji uhićenja
ZAVRŠENA POTRAGA

Uhitili ubojicu iz Drniša! Pojavili su se i prvi detalji uhićenja

Drniš je zavijen u crno nakon stravičnog zločina u kojem je Kristijan Aleksić (50) u subotu navečer na pragu svoje kuće ubio 19-godišnjaka koji mu je dostavljao pizzu. Aleksić je od ranije poznat policiji te je već osuđivan zbog ubojstva.
Psihoprofil ubojice: U stanu je zatočio medicinsku sestru koja mu je došla pregledati majku
STRAVA U DRNIŠU

Psihoprofil ubojice: U stanu je zatočio medicinsku sestru koja mu je došla pregledati majku

Kristijan Aleksić (50) smaknuo je mladića (19) • Bio je tempirana bomba, 1994. je ubio djevojku (22) • Bio je vrlo neugodan prema djevojkama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026