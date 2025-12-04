Božinović o napadu u Splitu: 'Objave na mrežama mogu biti okidač psihički labilnim ljudima'

Policija se bori za život policajcu koji je noćas oštrim predmetom teško ozlijeđen na području Bilica u Splitu, potvrdio je to za medije ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Napadač (18) je uhićen.

Ozlijeđeni policajac je navodno jedan od kontakt policajaca 1. policijske postaje star 59 godina, piše Slobodna Dalmacija.

- Možemo se samo nadati najboljem i biti u mislima i molitvama s njegovom obitelji. Stanje je teško. Bila je jedna operacija sinoć i u ovom trenutku se vrši revizija, liječnici se bore za njegov život - rekao je Božinović.

Primijetio je da na društvenim mrežama ima senzacionalizma, kleveta i zluradosti, te pozvao na pristojno i uljuđeno ponašanje.

- Moramo iti svjesni da natpis na društvenim mrežama nekome je možda zabava, a drugome, pogotovo ako je psihički labilnija osoba može biti okidač za neko kasnije protupravno ponašanje - poručio je.

Ministar je potvrdio da je policajac bio na dužnosti u trenutku napada.

- Mislim da mu je završavala smjena, ali bio je još na dužnosti.

Motiv je za sada još nepoznat, a ministar ne zna je li uhićeni napadač od ranije poznat policiji.

- Kad sam govorio o napisima i neodgovornom širenju razno raznih vijesti koje mogu utjecati na osobe koje su možda ranjive u psihološkom smislu, moguće da je to i ovdje slučaj - zaključio je.