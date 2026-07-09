Mladog Irca uhitili u Hrvatskoj? Očajna majka tvrdi: 'Ne daju mu inzulin, situacija je sve gora'

Ljetovanje u Hrvatskoj pretvorilo se u noćnu moru za 22-godišnjeg Roryja Byrnea i njegovu obitelj. Mladić iz irskog Waterforda, koji boluje od dijabetesa tipa 1, navodno je uhićen nakon sukoba s drugom grupom te se nalazi u pritvoru, a njegova obitelj sada tvrdi da mu je zdravlje ozbiljno ugroženo jer mu se uskraćuje potrebna medicinska skrb, zbog čega hitno traže njegov premještaj u bolnicu.

Rory je u Hrvatsku doputovao s prijateljima, no njihov se odmor prekinuo nakon, kako navodi njegova majka, "svađe na pogrešnom mjestu u pogrešno vrijeme". Intervenirala je policija u civilu, nakon čega su Byrne i jedan njegov prijatelj uhićeni. Iako je prijatelj kasnije pušten, Byrne je zadržan u zatvoru.

​- Svi njegovi prijatelji jučer su se vratili kući bez njega - izjavila je za irski The Journal njegova majka Niamh Byrne.

Apel zbog ugroženog zdravlja

Obitelj tvrdi da je Roryju od trenutka uhićenja bio uskraćen pristup inzulinu, iako su mu ga prijatelji danima donosili u policijsku postaju. Njegov otac hitno je doputovao u Hrvatsku te mu je odobren desetominutni posjet u zatvoru, pod nadzorom i kroz staklenu pregradu. Rory mu je rekao kako se "u zatvoru medicinski ne brinu" o njemu. Iako je, prema riječima majke, nakratko odveden u bolnicu, ubrzo je vraćen u zatvor.

​- Mislim da su time samo ispunjavali formu, tako mi zvuči - rekla je Niamh.

Ona naglašava kompleksnost njegovog stanja, strahujući od najgoreg.

​- Njegovo liječenje je od vitalne važnosti. Kompleksno je i ne znam razumiju li da se ne radi o dijabetesu tipa 2, već o tipu 1. Ovo je strahovito stresno, zabrinjavajuće i zastrašujuće. Preklinjemo ih da se pobrinu za njega. Ako ga prime u bolnicu, barem ćemo znati da je medicinski zbrinut. Situacija iz sata u sat eskalira i postaje sve gora.

Uključili se i političari

Slučaj je dospio i do irskog parlamenta, gdje je lokalni zastupnik Conor McGuinness upozorio da je Byrne "vrlo, vrlo loše" i pozvao Ministarstvo vanjskih poslova da "hitno intervenira kako bi se osiguralo poštivanje njegovih prava i pristup medicinskoj skrbi". Obitelj je također frustrirana komunikacijom s hrvatskim vlastima. Tvrde da su im iz zatvorske službe rekli da je Rory odbio konzularnu pomoć, što oni oštro demantiraju.

​- Svi odjeli, uredi, vladina tijela, svi rade fenomenalno, ali nailazimo na apsolutnu prepreku sa zatvorskom službom u Hrvatskoj - požalila se majka, dodajući kako je Rory "prestravljen" i da se sve "iz nekoliko minuta pretvorilo u ovu situaciju".

Iz irskog Ministarstva vanjskih poslova potvrdili su da su upoznati sa slučajem i da pružaju svu konzularnu pomoć obitelji.

*uz korištenje AI-ja

