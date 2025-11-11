Obavijesti

News

Komentari 1
Mlinarić: 'Dok smo u Vladi, Hrvatska će biti domovinska, Tuđmanova. Zdravog naroda...'

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: HRT/HTV

Žestoka politička bitka u emisiji Otvoreno! Reiner tvrdi da ekstremna ljevica stvara probleme, Jakšić uzvraća da je korupcija veća sramota. Mlinarić brani "Tuđmanovu Hrvatsku", Grmoja kritizira ideološki kaos

Niz nedavnih incidenata u Splitu i Zagrebu te spriječeni pokušaj u Rijeci bili su tema sinoćnje emisije Otvoreno na HRT-u, koja je protekla u žestokoj raspravi zastupnika vladajućih i oporbenih stranaka. Sudionici su međusobno razmjenjivali optužbe o ideološkim podjelama, manipuliranju javnošću i odnosima prema Srbiji i srpskoj manjini u Hrvatskoj.

Zastupnik Stipo Mlinarić (Domovinski pokret) poručio je kako njegova stranka neće dopustiti da Hrvatska postane “memorandumska”, već da će ostati “Tuđmanova Hrvatska desnog centra”.

Oštro je kritizirao održavanje izložbe o Dejanu Medakoviću, nazvavši ga „tvorcem Memoranduma SANU-a“.

„Samo čekam da nam Milorad Pupovac dovede Veselina Šljivančanina u Vukovar da govori o Ženevskoj konvenciji“, rekao je Mlinarić, dodavši kako se one koji reagiraju na takve provokacije odmah proglašava ekstremistima.

Podsjetio je i na nove ekshumacije posmrtnih ostataka nestalih osoba u Domovinskom ratu te istaknuo da se još 400 Vukovaraca vodi kao nestalo. „A nama isti ti dolaze držati predavanja i govoriti da nismo pobjednici“, poručio je.

Mlinarić je istaknuo kako je ulaskom Domovinskog pokreta u Vladu ona „postala vlada desnog centra“, te ustvrdio da je cijela situacija s incidentima pokušaj destabilizacije i pritiska kako bi se DP izbacio iz vlasti.

