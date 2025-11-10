Obavijesti

NAPAD NA SRBE I STRANE RADNIKE

Tko je kriv za govor mržnje? Jakšić: 'HDZ ideologijom skreće pozornost s pravih problema'

Piše Marta Divjak,
Tko je kriv za govor mržnje? Jakšić: 'HDZ ideologijom skreće pozornost s pravih problema'
Predsjednik Mosta Nikola Grmoja ocijenio je da i HDZ-u i ljevici odgovaraju ideološke teme koje odvlače pozornost s ključnih problema

Nakon incidenata u Splitu, Zagrebu i spriječenog pokušaja u Rijeci, društvene tenzije ponovno su izbile na površinu. Politička retorika sve je oštrija, a javni prostor preplavljen porukama podjela i netrpeljivosti. Upravo o tome, tko je odgovoran za takvu atmosferu u društvu, raspravljalo se u emisiji Otvoreno na HRT-u.

Željko Reiner (HDZ) poručio je kako treba razmisliti kome koristi stvaranje nesigurnosti i nestabilnosti u zemlji.

- Odgovor je jasan, to može koristiti samo onima koji zastupaju ekstremne politike, ponajprije lijeve, jer tako je sve i počelo - rekao je Reiner, podsjetivši na slučaj svastike na Poljudu iz 2015. godine. Dodao je kako oporba pokušava stvoriti dojam nesigurnosti jer nema druge načine da ospori postignute rezultate: rekordno nisku nezaposlenost, rast plaća i gospodarstva, piše HRT.

Mišel Jakšić (SDP) njegove je tvrdnje nazvao neuvjerljivima.

- Po vama ispada da je Zoran Milanović osobno nacrtao svastiku, što je apsurdno. Veća je sramota za Hrvatsku što smo imali premijera u zatvoru zbog ratnog profiterstva - rekao je Jakšić.

Optužio je HDZ da ideološkim temama skreće pozornost s problema građana, istaknuvši visoke cijene, teško dostupno stanovanje i propadanje poljoprivrede.

- Kad se igramo suverenizma, zašto se ne suprotstavimo Viktoru Orbanu koji podriva naše energetske interese? - upitao je.

Stipo Mlinarić (Domovinski pokret) komentirao je odnose s SNV-om i gradonačelnikom Vukovara te oštro osudio izložbu o Dejanu Medakoviću u Zagrebu, nazivajući je provokacijom.

- Samo čekam da nam Pupovac dovede Veselina Šljivančanina da predaje o Ženevskoj konvenciji - rekao je Mlinarić.
Istaknuo je da se još traga za 400 nestalih iz Vukovara i poručio da Domovinski pokret neće dopustiti "memorandumski pogled na Hrvatsku“.

-  Dok smo u Vladi, Hrvatska će biti Tuđmanova, domovinska Hrvatska - rekao je, dodavši kako je Vlada sada desnog centra.

Predsjednik Mosta Nikola Grmoja ocijenio je da i HDZ-u i ljevici odgovaraju ideološke teme koje odvlače pozornost s ključnih problema.

-  Ljevica tjednima priča o Thompsonu, a HDZ-u ovakve teme odgovaraju jer se ne govori o stambenom pitanju i demografiji, rekao je.

Kritizirao je financiranje projekata povezanih sa Srpskim narodnim vijećem, navodeći da su „Pupovac i ekipa“ ove godine dobili 22 milijuna eura, dok je Matica hrvatska dobila 1,2 milijuna.

- To je pokušaj kupovanja ruku u Saboru - zaključio je Grmoja, naglasivši da Most nudi suverenističku viziju Hrvatske utemeljenu na vrijednostima Domovinskog rata.

