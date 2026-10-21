Penava, Dabro i desničari rade Titu najbolju moguću reklamu

Desnica je pronašla način kako da opravda i relativizira Torcidino skandiranje Adolfu Hitleru. Tako što će ga staviti uz bok Josipu Brozu Titu.

I time Titu napraviti najbolju moguću reklamu.

"Ovim putem im poručujemo da tek kada se izjasne o zločincu Josipu Brozu Titu kao počasnom građaninu grada Splita mogu govoriti i o nekim drugim temama", poručio je splitski HSP svim kritičarima Torcidina naci-kortea.

Josip Dabro, desničarski trubadur poznat po serenadi "vođi svih Hrvata u madridskoj grobnici od zlata", apelirao je da "prestanemo biti licemjerni i zgražati se nad Hitlerom, a veličati Tita" kojeg "smatraju odgovornim za smrt stotine tisuća nenaoružanih Hrvata".

A priključio se jučer i Ivan Penava u svom bizarnom istupu (ispadu) pred novinarima u Splitu.

Titov rođendan

"Hitlera spomenuti u Splitu 2026. je strašno. Za osudu, Domovinski pokret i ja osobno uvijek ću to reći. Jednako kao i Pavelića", kazao je Penava. "Međutim, snebivanje vas u medijima, snebivanje dijela političke scene u državi u kojoj se svake godine slavi rođendan ratnog zločinca Josipa Broza Tita postaje groteskno".

Znači, skandiranje Hitleru na splitskim ulicama jednako je skandalozno kao i obilježavanje Titova rođendana.

Penava kaže da je njemu previše "i samo spominjanje bilo kakvih nacista, fašista, ustaša, ali i komunista, Josipa Broza i tako dalje", premda on posljednjih godina ne radi ništa drugo osim što spominje ustaše i Titove komuniste.

I tako dolazimo do onog ključnog: ako je u ijednom kontekstu danas Tita prihvatljivo spominjati, onda je to u kontekstu Hitlera, Auschwitza, nacizma i fašizma.

Pobjednik i saveznik

Jer Josip Broz Tito odnio je pobjedu nad Hitlerom i njegovim saveznicima u Drugom svjetskom ratu, našao se na pravoj strani povijesti, na strani saveznika i pobjednika nad nacizmom i fašizmom.

A Hitler si je prosvirao glavu nakon što je razorio Europu i odveo u smrt desetke milijuna ljudi.

O svim ostalim aspektima Titova djelovanja, njegove biografije i naročito vladavine može se danas slobodno raspravljati: čak i o Penavi tako važnom Bleiburgu, pa i o Golom otoku, komunističkoj diktaturi, obračunu s nacionalizmom i tome slično.

Ali kad se Tita spomene uz Hitlera, tada se vođi najvećeg i najvažnijeg antifašističkog pokreta u okupiranoj Europi daje na važnosti, ugledu i reputaciji.

Jer ako Tita vrijedi zbog nečega danas slaviti, to je onda zbog pobjede nad Hitlerom, Mussolinijem i Pavelićem.

Izbija sve adute

Pa onda kad politička, proustaška desnica poseže za Titom kako bi opravdala skandiranje Hitleru, radi mu najbolju moguću reklamu i izbija sve adute u osudi Titova nasljeđa.

I još jedna bitna stvar: nitko danas na hrvatskim ulicama i trgovima, na stadionima i koncertima, ne skandira Titovo ime, ne maršira u borbenim postrojbama s Titovim imenom na usnama, ne poziva na ubijanje, genocid, holokaust pod Titovim likom.

Dok se Hitlerovo i Pavelićevo ime, ustaški pozdrav i nacistička desnica, koriste u rušilačkim pohodima huligana, crnokošuljaša i fašista na hrvatski Ustav, na hrvatske zakone i povijest, na hrvatske građane, novinare, oporbenjake, kulturnjake, medije, antifašiste, manjine...

Nitko se ne poziva na Tita, čak je i Tomislav Tomašević pogazio svoje obećanje da će Zagrebu - gradu kojem se Tito kao ilegalac borio protiv velikosrpske Jugoslavije i iz kojeg je vodio pokret otpora ustaškoj NDH - vratiti Titov trg.

Ali ga zato spominje desnica, Penava i Dabro. I to kad treba relativizirati skandiranje Hitleru.

Osuda totalitarizma

Osim toga, za svako demokratsko društvo jedino zdravo obračunavanje s Titovim nasljeđem jest ono koje dolazi iz pozicija liberalne demokracije, a ne proustaške, neofašističke desnice. Penava i Dabro osuđuju "sve totalitarizme", a onda nastupaju iz pozicije apologeta jednog od tih totalitarizama.

Ako se stave uz bok Pavelićev i Hitlerov fašizam i Titov antifašizam i komunizam, tada je jasno da u takvoj komparaciji Tito odnosi pobjedu.

Na kojoj je, ne zaboravimo, utemeljena moderna hrvatska država. S Titovim partizanom Franjom Tuđmanom.

Desnica, dakle, nije mogla Josipu Brozu učiniti veću uslugu od posezanja za njegovim imenom u kontekstu zazivanja Hitlera i Auschwitza. Možda sad Tito ipak dobije trg u Zagrebu.