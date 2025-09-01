Bayraktar TB-2 može ostati u zraku 24 sata, njime upravlja daljinski pilot s udaljenosti od gotovo 460 kilometara, ako vremenski uvjeti dopuštaju
Moćni dronovi izazvali pažnju nad nebom iznad Zagreba
Pojedini građani primijetili su da iznad Zagreba leti Bayraktar, besposadni zrakoplovni sustav. Prema podacima koje su objavili na društvenim mrežama s platforme FlightRadar24, Bayraktar je u zraku već nešto više od 2 sata. Prema istom izvoru, krenuo je s Plesa, uputio se prema Zagrebu te potom kružio nad više naselja, piše Večernji list.
Ovdje se ne radi ni o kakvom specijalnom fenomenu ili ne daj Bože kriznoj situaciji. Naime, u utorak će MORH održati predstavljanje ove moćne letjelice, ali kako nisu naveli da će ju danas testirati, Zagrepčani su širom otvorenih očiju promatrali nebo nad metropolom. Ministar obrane Ivan Anušić i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general-pukovnik Tihomir Kundid prisustvovat će u utorak u 12 sati predstavljanju besposadnog zrakoplovnog sustava Bayraktar TB2, u vojarni “Pukovnik Marko Živković” na Plesu, naveo je MORH.
Svi na testu
MORH je turske dronove koji su izazvali trvenje u vojnom vrhu, prvi put testirao u vojarni “Pukovnik Marko Živković” u Velikoj Gorici 11. kolovoza. Testiranje se provodilo na svih šest Bayraktara TB2, a prvi besposadni zrakoplovni sustav koji je u Hrvatsku stigao krajem srpnja već je predstavljen hrvatskoj javnosti na nedavnom svečanom vojnom mimohodu.
Vojni vrh je objasnio da dron ima polivalentnu ulogu, a pogotovo je upotrebljiv u nadzoru granica, što je važan aspekt nacionale sigurnosti pogotovo nakon što je SOA u godišnjem izvješću podcrtala terorizam kao ozbiljnu prijetnju Lijepoj našoj, a dobar broj islamista dolazi ubačen u migrante koji često pokušavaju prijeći granicu ilegalno.
Bespilotne letjelice Bayraktar TB-2 pomogle su Ukrajincima u borbi protiv ruskih snaga, a sudjelovale su u najmanje četiri različita sukoba – Ukrajini, Siriji, Libiji i u sukobu Azerbajdžana s Armenijom. TB-2 može ostati u zraku 24 sata, njime upravlja daljinski pilot s udaljenosti od gotovo 460 kilometara, ako vremenski uvjeti dopuštaju. Kamere dugog dometa i sposobnost izbjegavanja radara čine ih vještima u izbjegavanju protuzračne obrane.
