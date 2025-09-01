Moćni dronovi izazvali pažnju nad nebom iznad Zagreba

Pojedini građani primijetili su da iznad Zagreba leti Bayraktar, besposadni zrakoplovni sustav. Prema podacima koje su objavili na društvenim mrežama s platforme FlightRadar24, Bayraktar je u zraku već nešto više od 2 sata. Prema istom izvoru, krenuo je s Plesa, uputio se prema Zagrebu te potom kružio nad više naselja, piše Večernji list.

Ovdje se ne radi ni o kakvom specijalnom fenomenu ili ne daj Bože kriznoj situaciji. Naime, u utorak će MORH održati predstavljanje ove moćne letjelice, ali kako nisu naveli da će ju danas testirati, Zagrepčani su širom otvorenih očiju promatrali nebo nad metropolom. Ministar obrane Ivan Anušić i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general-pukovnik Tihomir Kundid prisustvovat će u utorak u 12 sati predstavljanju besposadnog zrakoplovnog sustava Bayraktar TB2, u vojarni “Pukovnik Marko Živković” na Plesu, naveo je MORH.

Svi na testu

MORH je turske dronove koji su izazvali trvenje u vojnom vrhu, prvi put testirao u vojarni “Pukovnik Marko Živković” u Velikoj Gorici 11. kolovoza. Testiranje se provodilo na svih šest Bayraktara TB2, a prvi besposadni zrakoplovni sustav koji je u Hrvatsku stigao krajem srpnja već je predstavljen hrvatskoj javnosti na nedavnom svečanom vojnom mimohodu.

Zagreb: Na svečanom mimohodu prikazan prvi hrvatski dron Bayraktar | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Vojni vrh je objasnio da dron ima polivalentnu ulogu, a pogotovo je upotrebljiv u nadzoru granica, što je važan aspekt nacionale sigurnosti pogotovo nakon što je SOA u godišnjem izvješću podcrtala terorizam kao ozbiljnu prijetnju Lijepoj našoj, a dobar broj islamista dolazi ubačen u migrante koji često pokušavaju prijeći granicu ilegalno.

Bespilotne letjelice Bayraktar TB-2 pomogle su Ukrajincima u borbi protiv ruskih snaga, a sudjelovale su u najmanje četiri različita sukoba – Ukrajini, Siriji, Libiji i u sukobu Azerbajdžana s Armenijom. TB-2 može ostati u zraku 24 sata, njime upravlja daljinski pilot s udaljenosti od gotovo 460 kilometara, ako vremenski uvjeti dopuštaju. Kamere dugog dometa i sposobnost izbjegavanja radara čine ih vještima u izbjegavanju protuzračne obrane.