'Moglo se očekivati da će govor mržnje ostaviti posljedice...'

Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević pozdravila je u četvrtak spremnost Ministarstva znanosti i obrazovanja da Osnovnoj školi Matije Gupca u Zagrebu stavi na raspolaganje tim za psihološke krizne intervencije, jer se moglo očekivati da će govor mržnje vjeroučitelja Krešimira Bagarića u toj školi ostaviti dalekosežne posljedice koje će biti osobito štetne i opasne za njegove učenike.

Moglo se očekivati da će ponašanje vjeroučitelja koji je na nastavi učenicima govorio da pojedine političare treba ubiti, vrijeđao pripadnike pojedinih naroda i vjeroispovijesti i opravdavao nasilje protiv njih, ostaviti dalekosežne posljedice koje će biti osobito štetne i opasne za njegove učenike, navodi pravobraniteljica u priopćenju. Upozorava kako o tome svjedoči i slučaj, o kojem doznaje iz medija, da su pojedini učenici u međusobnoj komunikaciji putem društvenih mreža grubo vrijeđali i prijetili učenici koja je osudila ponašanje vjeroučitelja.

Škola je reagirala ispravno i na vrijeme

"Mislim da je škola, brzim sankcioniranjem vjeroučitelja i izvanrednim otkazom čim je otkriveno njegovo neprihvatljivo ponašanje, reagirala ispravno i na vrijeme. Također smatram da je dobro što su izjave vjeroučitelja snimljene te je tako omogućeno da se odgovorni suoče sa stvarnim razmjerima štete koju on čini učenicima i da odmah poduzmu potrebne korake da mu se onemogući rad s djecom", ističe Pirnat Dragičević.

Smatra i da je sada trenutak za daljnje poteze i intervenciju školske stručne službe, uz podršku stručnjaka izvan škole, kako bi se smirile napetosti među djecom i spriječila moguća eskalacija nasilja. Drži kako je nužno omogućiti da se djeca u školi osjećaju sigurno te im treba jasno reći da je dobro to što je učitelj, koji nije u stanju kontrolirati svoje ponašanje i koji ih potiče na mržnju i nasilje, udaljen s nastave jer je on za njih opasan.

Pravobraniteljicu dodatno zabrinjava to što se u javnosti čuju različite interpretacije koje relativiziraju i umanjuju težinu počinjenoga djela, što također može negativno utjecati na djecu i poljuljati njihovo povjerenje u odrasle. "Primjerice, teško je razumjeti izjavu da snimka vjeroučiteljevoga govora mržnje, koju smo svi čuli, ne može biti dokaz u kaznenome postupku zato što je snimljena u "nejavnom prostoru“. Škola je javna institucija u kojoj se odvija odgojno-obrazovni proces, a on mora biti stručan i podložan kontroli radi zaštite interesa djece. Tako ni učionica, kao mjesto na kojem se zbiva glavnina toga procesa, ne može biti smatrana "nejavnim“ prostorom", smatra Pirnat Dragičević.

O nasilju se ne smije šutjeti

Podsjeća i da postupke odraslih u vezi s tim slučajem prate mnoga djeca u Hrvatskoj pa se moramo zapitati što će naučiti iz toga što vide. Smatra i da bi neke reakcije u tom slučaju, koje su prenijeli mediji proteklih dana, učenike bi mogle navesti na zaključak da je o nasilju bolje šutjeti i da je bolje ne govoriti nikome čemu su sve bili izloženi na nastavi jer će time samo izazvati probleme - svojoj školi, učiteljima ili roditeljima.

"Ne smijemo ih ostaviti u takvom uvjerenju. Zato je jako važno cijeloj javnosti, a ponajprije djeci, poručiti da ne smiju šutjeti o nasilju, da se ne trebaju ustručavati prijaviti nasilje i da ih nitko ne smije optuživati i na njih prebacivati odgovornost ni krivnju zbog toga što su progovorili o nasilničkom ponašanju, stoji u priopćenju Pirnat Dragičević.

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak istaknula je u četvrtak da je situacija u OŠ Matija Gubec ozbiljna te najavila da će joj Ministarstvo staviti na raspolaganje svoj krizni tim za psihološku podršku.