'Moguća rasprava po hitnoj proceduri o novim pravilima zakupa gradskih prostora'

Predsjednik Gradske skupštine Matej Mišić rekao je u petak da bi se o tome hoće li Zagreb dobiti nova pravila za zakup gradskih prostora moglo po hitnoj proceduri raspravljati već na sjednici Skupštine 11. studenoga, a dodao je i kako se klubovi vladajuće većine o tome intenzivno dogovaraju.Mišić je kazao i da do 11 sati u Gradsku skupštinu još nije stigla točka na temu promjene pravila zakupa gradskih prostora te da je moguće da će se "naći na ovoj sjednici u hitnoj proceduri". Vezano je to za raniju najavu gradonačelnika Tomislava Tomaševića da će, nakon koncerta Marka Perkovića Thompsona 27. prosinca, u gradskim prostorima vrijediti nova pravila zakupa.

"O samom sadržaju te točke u ovom trenutku ne mogu govoriti jer se usuglašava između klubova, ali ako dođe, vjerujem da ćemo ju raspraviti već u utorak“, rekao je Mišić.

Dodao je da Skupština može "gradonačelniku predložiti kriterije za dodjelu prostora", no i da je konačna odluka na skupštini Zagrebačkog holdinga, odnosno gradonačelniku, koji može izdati obveznu uputu upravi Holdinga.

"Ovdje ne govorimo samo o Areni, nego općenito o prostorima u gradu Zagrebu. Je li to pravno zahtjevno formulirati? Naravno da je zahtjevno formulirati, ali razgovori se vode i vjerujem da ćemo se usuglasiti oko toga", poručio je Mišić.

Najavio je da će se 5. sjednica Gradske skupštine održati 11. studenoga, a među ostalim temama istaknuo je kupnju zemljišta za novi dom za starije osobe, plan djelovanja u slučaju prirodnih nepogoda i projekte mjesne samouprave.

"Po broju točaka dnevnog reda riječ je o najmanjoj sjednici, izuzev konstituirajuće, u ovom sazivu", rekao je Mišić i dodao da će na dnevnom redu biti 23 točke, uz mogućnost novih prijedloga po hitnoj proceduri.

Kupnja nekretnine u Sesvetskom Kraljevcu za izgradnju doma za starije

"Kao jednu od bitnijih istaknuo bih desetu točku dnevnog reda, odnosi se na kupnju nekretnine od 10.000 četvornih metara za 238 tisuća eura u Sesvetskom Kraljevcu, gdje se planira izgradnja doma za starije osobe kapaciteta od preko 200 korisnika", rekao je Mišić te naglasio da su kapaciteti gradskih domova za starije nedostatni i da građani starije dobi često godinama čekaju na smještaj.

Na dnevnom su redu i dvije točke vezane uz podmirenje dugovanja Doma za starije osobe Park i Doma za starije osobe Dubrava "kako bi se osigurao standard usluge koji je bio do sada, zbog inflacije, rasta cijena dobara i usluga te poboljšanja statusa zaposlenika u tim domovima".

"Troškovi su bili veći od planiranih i odlukom Gradske skupštine u utorak vjerujem da ćemo podmiriti ta dugovanja", dodao je.

Druga skupina točaka odnosi se na Plan djelovanja Grada Zagreba u području prirodnih nepogoda, kojim Skupština određuje vrijednost sredstava za žurne pomoći.

"Prirodnih nepogoda u posljednjih deset godina imali smo pet, četiri su vezane uz mraz, a jedna je, nažalost, potres u ožujku 2020. godine. Ovim planom Grad pokazuje svoju spremnost, iako se svi nadamo da neće biti potrebe za proglašavanjem prirodne nepogode u sljedećoj godini", poručio je Mišić.