Jože Hemetek (65) iz Draganovca kod Koprivnice iskoristio je kumove tikve za šaljivu jesensku instalaciju. Jura i Bara svima izmame osmijeh
FOTOGRAFIJA TJEDNA PLUS+
’Moji tikvići ne mogu drugačije protestirati pa su pokazali riti’
Čitanje članka: 2 min
Jura i Bara šaljivi su tikvići u prirodnoj veličini ispred kuće Jože Hemeteka (65) u Draganovcu kod Koprivnice. Kostur im je drven, utroba od slame, a okrugle glave i stražnjice čine im lijepe, žute, okrugle bundeve.
