’Moji tikvići ne mogu drugačije protestirati pa su pokazali riti’

Piše Helena Tkalčević,
’Moji tikvići ne mogu drugačije protestirati pa su pokazali riti’
storyeditor/2025-09-26/PXL_250925_139038724.jpg | Foto: Damir Špehar/Pixsell

Jože Hemetek (65) iz Draganovca kod Koprivnice iskoristio je kumove tikve za šaljivu jesensku instalaciju. Jura i Bara svima izmame osmijeh

Jura i Bara šaljivi su tikvići u prirodnoj veličini ispred kuće Jože Hemeteka (65) u Draganovcu kod Koprivnice. Kostur im je drven, utroba od slame, a okrugle glave i stražnjice čine im lijepe, žute, okrugle bundeve.

