Mokri i skliski kolnici, snijeg u Lici i Slavoniji: HAK upozorava

Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje, a snijeg pada mjestimice u Lici i Slavoniji, izvijestio je u nedjelju navečer Hrvatski autoklub (HAK)

Zbog niskih temperatura moguća je poledica.

U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim cestama vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije.

Na Jadranskoj magistrali su ograničenja za pojedine skupine vozila zbog jakog vjetra u priobalju.

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez zimske opreme na pojedinim cestama u Lici.

HAK poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila i ne kreću na put bez zimske opreme.

Kolona vozila na autocesti A3 ispred graničnog prijelaza Bajakovo u smjeru Lipovca duga je jedan kilometar.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su katamaranske linije Rijeka-Cres-Mali Lošinj, ﻿Rijeka-Rab-Novalja i ﻿brodska linija Komiža-Biševo.