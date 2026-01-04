Obavijesti

News

Komentari 1
OGRANIČENJE NA CESTAMA

Mokri i skliski kolnici, snijeg u Lici i Slavoniji: HAK upozorava

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Mokri i skliski kolnici, snijeg u Lici i Slavoniji: HAK upozorava
Foto: Bodo Marks/DPA

Zbog niskih temperatura i poledice na cestama, vozači moraju prilagoditi brzinu, dok su pojedine ceste zatvorene za kamione i vozila bez zimske opreme

Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje, a snijeg pada mjestimice u Lici i Slavoniji, izvijestio je u nedjelju navečer Hrvatski autoklub (HAK)

Zbog niskih temperatura moguća je poledica.

U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim cestama vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije.

Na Jadranskoj magistrali su ograničenja za pojedine skupine vozila zbog jakog vjetra u priobalju.

OTKAZANE BRODSKE LINIJE HAK: Poledica i odroni na cestama, magla i mokri kolnici
HAK: Poledica i odroni na cestama, magla i mokri kolnici

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez zimske opreme na pojedinim cestama u Lici.

HAK poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila i ne kreću na put bez zimske opreme.

BUKTINJA VIDEO Gori auto kod Jaske na A1
VIDEO Gori auto kod Jaske na A1

Kolona vozila na autocesti A3 ispred graničnog prijelaza Bajakovo u smjeru Lipovca duga je jedan kilometar.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su katamaranske linije Rijeka-Cres-Mali Lošinj, ﻿Rijeka-Rab-Novalja i ﻿brodska linija Komiža-Biševo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Zastupnici u 2025. potrošili više od 'milju' eura iz proračuna mimo plaća: Evo tko je na vrhu..
IMA SE, MOŽE SE

Zastupnici u 2025. potrošili više od 'milju' eura iz proračuna mimo plaća: Evo tko je na vrhu..

U troškovima je sudjelovalo 130 od 150 zastupnika. Njih 20 u 2025. godini nije imalo nikakvih dodatnih troškova, a mahom se radi o zastupnicima koji žive u Zagrebu ili njegovoj bližoj okolici.
Upaljeni meteoalarmi, javila se i Civilna zaštita: Stiže opasno vrijeme u ovaj dio Hrvatske
PRIPREMITE SE

Upaljeni meteoalarmi, javila se i Civilna zaštita: Stiže opasno vrijeme u ovaj dio Hrvatske

U ponedjeljak je oblačno, na Jadranu kiša, u unutrašnjosti i snijeg te novi snježni pokrivač, osobito u istočnoj i Gorskoj Hrvatskoj...
FOTO Snijeg i dalje pada, ovako jutros izgledaju ceste kroz Liku. DHMZ izdao niz upozorenja
PADAT ĆE DANIMA

FOTO Snijeg i dalje pada, ovako jutros izgledaju ceste kroz Liku. DHMZ izdao niz upozorenja

Na kopnu u većini krajeva pada susnježica i snijeg koji stvara novi snježni pokrivač. Najviše snijega očekuje se u Gorskoj i istočnoj Hrvatskoj,

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026