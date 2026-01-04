VIDEO Gori auto kod Jaske na A1

Između Jastrebarskog i Karlovca na autocesti A1, u smjeru Dubrovnika, zapalio se automobil, međutim, vozi se bez ograničenja. Policija je dojavu zaprimila oko 14.7 sati, a očevid je u tijeku te će nakon njega biti poznato više informacija - priopćila nam je karlovačka policija.

- Požar na vozilu na autocesti A1 na 28. km između čvora Jastrebarsko i čvora Karlovac - priopćio je HAK.

Pokretanje videa... 00:22 Požar automobila na A1 | Video: Čitatelj 24sata

Kako javljaju čitatelji, do požara je došlo u blizini skretanja za Klinča Sela.