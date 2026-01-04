Obavijesti

BUKTINJA

VIDEO Gori auto kod Jaske na A1

Piše Iva Tomas,
VIDEO Gori auto kod Jaske na A1
Foto: Čitatelj 24sata

Kako nam javljaju čitatelji, do požara na automobilu je došlo u blizini skretanja za Klinča Sela, a promet teče nesmetano

Između Jastrebarskog i Karlovca na autocesti A1, u smjeru Dubrovnika, zapalio se automobil, međutim, vozi se bez ograničenja. Policija je dojavu zaprimila oko 14.7 sati, a očevid je u tijeku te će nakon njega biti poznato više informacija - priopćila nam je karlovačka policija.

- Požar na vozilu na autocesti A1 na 28. km između čvora Jastrebarsko i čvora Karlovac - priopćio je HAK. 

Požar automobila na A1 00:22
Požar automobila na A1 | Video: Čitatelj 24sata
PAKAO U ŠVICARSKOJ Otac heroj spasio tinejdžere iz gorućeg bara: 'Kći me je zvala i rekla - tata, tu je masakr'
Otac heroj spasio tinejdžere iz gorućeg bara: 'Kći me je zvala i rekla - tata, tu je masakr'

Kako javljaju čitatelji, do požara je došlo u blizini skretanja za Klinča Sela.

