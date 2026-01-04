Kako nam javljaju čitatelji, do požara na automobilu je došlo u blizini skretanja za Klinča Sela, a promet teče nesmetano
BUKTINJA
VIDEO Gori auto kod Jaske na A1
Čitanje članka: < 1 min
Između Jastrebarskog i Karlovca na autocesti A1, u smjeru Dubrovnika, zapalio se automobil, međutim, vozi se bez ograničenja. Policija je dojavu zaprimila oko 14.7 sati, a očevid je u tijeku te će nakon njega biti poznato više informacija - priopćila nam je karlovačka policija.
- Požar na vozilu na autocesti A1 na 28. km između čvora Jastrebarsko i čvora Karlovac - priopćio je HAK.
Pokretanje videa...
Kako javljaju čitatelji, do požara je došlo u blizini skretanja za Klinča Sela.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku