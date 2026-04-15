Mokri kolnici, a na obilaznici zastoji. Na jugu prijete odroni

Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje, ponegdje ima i magle, a gustoća prometa povećana je na gradskim cestama i obilaznicama, izvijestio je u srijedu ujutro Hrvatski autoklub (HAK).

Usporeno, uz povremene zastoje, vozi se na zagrebačkoj obilaznici (autocesta A3 Bregana-Lipovac), između čvorova Zagreb zapad i Zagreb istok, u oba smjera, a HAK upozorava i na životinju (srnu) na autocesti A2 Zagreb-Macelj između čvorova Krapina i Đurmanec gdje se vozi se uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.

Na cestama u gorju i duž Jadranske magistrale (DC8) mogući su odroni.

HAK vozače moli da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te da održavaju sigurnosni razmak između vozila.