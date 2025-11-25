MOL, Hellenic i Carlyle žele imovinu Lukoila u Rumunjskoj

Interes za kupnju Lukoilove imovine u Rumunjskoj pokazale su do sada tri kompanije, izjavio je u utorak ministar energetike Bogdan Ivan, prema izvješću rumunjskih medija, uz napomenu da trojka izravno pregovara s ruskom naftnom tvrtkom.

Lukoil u Rumunjskoj ima 320 benzinskih postaja, upravlja trećom po veličini rafinerijom i vlasnik je koncesije za istraživanje nalazišta u rumunjskim vodama u Crnom moru.

Prema riječima rumunjskog ministra energetike, tri su kompanije do sada izrazile interes za preuzimanje Lukoilovog poslovanja u Rumunjskoj i pregovaraju izravno s ruskom tvrtkom, izvijestio je rumunjski portal profit.ro.

"Obavijestili su nas prije nekoliko tjedana, u kontaktu smo. Privatne kompanije postići će dogovor, a u našem je interesu, naravno, da transakciju zaključe čim prije", rekao je rumunjski dužnosnik.

Početkom prošlog tjedna rumunjski list Bursa.ro izvijestio je da se za kupnju Lukoilove imovine natječu mađarski MOL, grčki Hellenic Petroleum i američki investicijski fond Carlyle. Zanimaju ih rafinerija odnosno distribucijska mreža odnosno cijeli paket, navodi portal.

MOL je zainteresiran i za kupnju Lukoilove imovine u Bugarskoj, što je prije godinu dana potvrdio i mađarski premijer Viktor Orban.

Prema navodima izvora, američki investicijski fond Carlyle zainteresiran je za kupnju cijelog paketa Lukoilove inozemne imovine, izvijestio je Reuters prije nešto više od tjedan dana.

Lukoilova rafinerija Petrotel trenutno je zatvorena radi održavanja, ali to ne bi trebalo utjecati na opskrbu, tvrde rumunjski dužnosnici, budući da državne zalihe mogu podmiriti potražnju,

Petrotel isporučuje oko četvrtine goriva na rumunjskom tržištu.

Premijer Ilie Bolojan izjavio je pak prošli petak da poduzimaju korake kako bi zaštitili interese državne tvrtke Romgaz, vlasnice 12,2 posto udjela u polju Trident na Crnom moru kojim upravlja ruska tvrtka.

Bukurešt "surađuje" s američkim ministarstvom financija, koje je Lukoilu uvelo sankcije, rekao je Bolojan, objavio je portal Romania-Insider.com, dodajući da detalji suradnje nisu poznati.

Krajem ožujka prošle godine Public Power Corp sa sjedištem u Grčkoj kupio je od Lukoila farmu vjetroelektrana kapaciteta 84 megavata u rumunjskoj Constanti.