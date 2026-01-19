MOL: 'Imamo dugogodišnju i izvrsnu suradnju sa Srbima'

Srpska ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović potvrdila je da su mađarski MOL i ruski Gazprom Neft usuglasili osnovne odredbe ugovora o prodaji ruskog udjela u NIS-u (Naftna industrija Srbije).

Dodala je kako je Srbija uspjela ispregovarati poboljšanje svoje pozicije u odnosu na 2008. godinu, kada je srpski udio pao ispod 30 posto.

Priopćenje MOL-a

O svemu se oglasio i mađarski energetski div, a priopćenje prenosimo u cijelosti.

MOL Grupa potpisala je obvezujući Sporazum o glavnim odredbama s Gazprom Neftom za preuzimanje njegovog udjela od 56,15 % u Naftnoj industriji Srbije (NIS). Po završetku transakcije, MOL će preuzeti značajne dioničarske odgovornosti i prava kontrole u kompaniji koja upravlja jedinom rafinerijom u Srbiji, čime dodatno jača svoju prisutnost na srednjoeuropskom i jugoistočno europskom energetskom tržištu. Osim rafinerije nafte u Pančevu, NIS također posjeduje maloprodajnu mrežu te portfelj istraživanja i proizvodnje nafte I plina.

Foto: Antonio Ahel

Transakcija, koja će biti dovršena nakon ispunjavanja uvjeta iz Glavnih odredbi sporazuma, uključujući dobivanje potrebnih regulatornih odobrenja, može osigurati dugoročno, stabilno poslovanje rafinerije u Pančevu i povezanih poslovnih jedinica, kao i neprekidnu opskrbu energetskih tržišta regije.

- Kao pouzdan regionalni energetski dobavljač, želimo pridonijeti razvoju Srednje i Jugoistočne Europe. S našim srpskim partnerima već dugi niz godina održavamo izvrsnu profesionalnu suradnju. MOL je predan daljnjem jačanju sigurnosti opskrbe u Srbiji i regiji u suradnji s Vladom Republike Srbije. Energetski suverenitet zemalja bez izlaza na more zahtijeva suradnju snažnih lokalnih rafinerija koje posluju predvidljivo i uspješno te uključivanje jakih partnera. Stoga MOL Grupa pregovara s ADNOC-om, nacionalnom naftnom kompanijom Ujedinjenih Arapskih Emirata, o ulasku u vlasništvo NIS-a kao manjinski dioničar, te uz zadržavanje većinskog vlasništva i kontrole od strane MOL-a. Spremni smo za taj zadatak i nastavit ćemo razgovore s našim partnerima - izjavio je Zsolt Hernádi, predsjednik i glavni izvršni direktor MOL Grupe.

Završetak transakcije, između ostalog, zahtijeva odobrenje OFAC-a (Ured SAD-a za kontrolu inozemne imovine) i drugih državnih i vladinih odobrenja u Srbiji. Sporazum o glavnim odredbama utvrđuje ključne uvjete ugovora o kupoprodaji, uključujući vremenski okvir za dubinsku analizu NIS-a i podnošenje zahtjeva za regulatorna odobrenja. Strane teže potpisivanju Ugovora o kupoprodaji do 31. ožujka 2026.

Rafinerija u Pančevu ima povijest dužu od pola stoljeća. Postrojenje je s radom započelo 1968. godine, a od tada igra ključnu ulogu u opskrbi Srbije energentima. Tijekom posljednjih petnaest godina, rafinerija je prošla kroz sveobuhvatnu modernizaciju u nekoliko faza. Sa svojim kapacitetom prerade od gotovo 4,8 milijuna tona godišnje, prvenstveno proizvodi dizelska i benzinska goriva Euro-5 kvalitete u skladu s EU standardima, ukapljeni prirodni plin, petrokemijske proizvode, loživo ulje, bitumen i druge naftne derivate.

Foto: Antonio Ahel

Uz tehnološki razvoj rafinerije i njen proizvodni portfelj, veleprodajna, logistička i maloprodajna mreža NIS-a također se uklapa u regionalni portfelj MOL Grupe. Tvrtka upravlja s gotovo 400 benzinskih postaja diljem Srbije, Rumunjske i Bosne i Hercegovine; stoga ova transakcija može dodatno ojačati MOL-ovu strategiju usmjerenu na potrošače.

NIS ima i značajan portfelj imovine u području istraživanja i proizvodnje. Tvrtka raspolaže s otprilike 173 milijuna barela ekvivalenta nafte 2P (dokazanih i vjerojatnih) rezervi te dnevnom proizvodnjom nafte i plina u Srbiji koja premašuje 20 tisuća barela ekvivalenta nafte na dan. Također posjeduje dozvole za istraživanje u Rumunjskoj i Bosni i Hercegovini.