Dogovor o NIS-u na stolu: MOL i Gazpromnjeft složili ugovor

Mađarski MOL i ruski Gazpromjneft dogovorili su ključne odredbe budućeg kupoprodajnog ugovora za Naftnu industriju Srbije (NIS), koji će biti upućen američkoj financijskoj administraciji na odlučivanje, rekla je u ponedjeljak srbijanska ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

Dogovor dolazi za vrijeme dodatne operativne licence za NIS koju je američka administracija produljila, zahtijevajući izlazak većinskog ruskog kapitala (56,1 posto) iz NIS-a.

Ministirica Đedović Handanović ustvrdila je danas da je Srbija u tim pregovorima uspjela poboljšati svoju poziciju u NIS-u i povećati vlasništvo za pet posto i time doći do dionica koje će omogućiti veća prava odlučivanja u skupštini dioničara.

Očekuje se da i partneri iz Ujedinjenih Arapskih Emirata budu dio budućeg kupoprodajnog ugovora, dodala je ministrica, ne navodeći više detalja.

Prema ranijim informacijama, osim MOL-a, za potencijalno partnerstvo u NIS-u zainteresirana je i kompanija ADNOC iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

"Kada je riječ o partnerima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, očekuje se da i oni budu dio budućeg kupoprodajnog ugovora. Ostaje naravno, još da se to ispregovara, a rok je 24. ožujka, tako da je još posla pred nama", rekla je Đedović Handanović.

Prema njezinim riječima, MOL se obvezao da neće zatvarati rafineriju u Pančevu nego će održavati dosadašnju razinu proizvodnje i povećavati je bude li to bude potrebno, prije svega da bi održao udio u tržištu koji je imao prethodnih godina.

Diplomatska borba trajala je do posljednjeg časa kako bi se pozicija Srbije još više zaštitila i poboljšala u odnosu na ono što je imala do sada u pogledu udjela i prava u Naftnoj industriji Srbije, a da se ne ugrozi budući rad rafinerije, a napose interes Srbije, navela je srbijanska ministrica.

NIS je 9. siječnja objavio da je ugovorio uvoz prvih količina sirove nafte preko Janafa za potrebe pančevačke rafinerije, nakon nakon što su američke vlasti produljile operativnu licencu toj kompaniji dok traju pregovori o kupnji ruskog udjela u NIS-u s mađarskim MOL-om.