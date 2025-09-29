Moldavija je izabrala europski put unatoč pritiscima iz Rusije. EU: 'Naša vrata su im otvorena'

Najviši dužnosnici Europske unije izrazili su u ponedjeljak na društvenim mrežama olakšanje što je proeuropska vladajuća stranka predvođena predsjednicom Maiom Sandu zadržala većinu na parlamentarnim izborima u Moldaviji u nedjelju, usprkos ruskom miješanju.

Parlamentarni izbori održani su u siromašnoj zemlji smještenoj između članice EU-a Rumunjske i kandidatkinje za članstvo Ukrajine. Moldavija, zemlja s oko 2,4 milijuna stanovnika, također je kandidatkinja za Europsku uniju od 2022. godine.

- Nijedan pokušaj sijanja straha ili podjele ne bi mogao slomiti vašu odlučnost. Jasno ste dali do znanja što birate: Europu. Demokraciju. Slobodu - objavila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.

- Naša vrata su otvorena. I bit ćemo uz vas na svakom koraku - dodala je von der Leyen.

Šefica europske diplomacije Kaja Kallas čestitala je narodu Moldavije što nije posrnuo pod "ruskim masivnim naporima širenja dezinformacija i kupovine glasova".

Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa rekao je da su Moldavci "jasno i glasno" rekli da biraju "demokraciju, reforme i europsku budućnost usprkos pritisku i miješanju Rusije", dok je predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola opisala izbore "povijesnim korakom naprijed" za budućnost Moldavije u Europskoj uniji.

Stranka akcije i solidarnosti (PAS), na vlasti od 2021., osvojila je 50,03 posto glasova, a proruski Domoljubni blok 24,26 posto, prema rezultatima koje je Središnje izborno povjerenstvo objavilo na svojoj web stranici.

Prema projekcijama, PAS bi mogao zadržati apsolutnu većinu s 55 od ukupno 101 mjesta. Ostvario je nešto slabiji rezultat nego na prošlim izborima. U odlazećem sazivu skupštine imao je 63 zastupnika.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u ponedjeljak da Rusija "nije uspjela destabilizirati Moldaviju iako je uložila ogromne resurse".

- Ruski subverzivni utjecaj neće se dalje širiti u Europi - dodao je Zelenski u obraćanju na sigurnosnom forumu u Varšavi.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozdravio je u objavi na X-u pobjedu proeuropske vladajuće stranke PAS i poručio da "Francuska čvrsto stoji uz Moldaviju u njezinim europskim težnjama i želji za slobodom".

Poljski premijer pohvalio je u ponedjeljak "hrabrost" moldavskog naroda za "održavanje europskog smjera".

- Ne samo da ste spasili demokraciju i održali europski smjer, već ste blokirali pokušaje Rusije da preuzme kontrolu nad cijelom regijom - objavio je Donald Tusk na X-u.