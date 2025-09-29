Obavijesti

ČESTITKE EUROPSKIH DUŽNOSNIKA

Moldavija je izabrala europski put unatoč pritiscima iz Rusije. EU: 'Naša vrata su im otvorena'

Piše hina,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Vladislav Culiomza

Šefica europske diplomacije Kaja Kallas čestitala je narodu Moldavije što nije posrnuo pod "ruskim masivnim naporima širenja dezinformacija i kupovine glasova"

Najviši dužnosnici Europske unije izrazili su u ponedjeljak na društvenim mrežama olakšanje što je proeuropska vladajuća stranka predvođena predsjednicom Maiom Sandu zadržala većinu na parlamentarnim izborima u Moldaviji u nedjelju, usprkos ruskom miješanju.

PREBROJALI GLASOVE Moldaviji otvoren put prema EU. Proruska stranka potučena na parlamentarnim izborima
Parlamentarni izbori održani su u siromašnoj zemlji smještenoj između članice EU-a Rumunjske i kandidatkinje za članstvo Ukrajine. Moldavija, zemlja s oko 2,4 milijuna stanovnika, također je kandidatkinja za Europsku uniju od 2022. godine.

- Nijedan pokušaj sijanja straha ili podjele ne bi mogao slomiti vašu odlučnost. Jasno ste dali do znanja što birate: Europu. Demokraciju. Slobodu - objavila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. 

- Naša vrata su otvorena. I bit ćemo uz vas na svakom koraku - dodala je von der Leyen.

Šefica europske diplomacije Kaja Kallas čestitala je narodu Moldavije što nije posrnuo pod "ruskim masivnim naporima širenja dezinformacija i kupovine glasova". 

Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa rekao je da su Moldavci "jasno i glasno" rekli da biraju "demokraciju, reforme i europsku budućnost usprkos pritisku i miješanju Rusije", dok je predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola opisala izbore "povijesnim korakom naprijed" za budućnost Moldavije u Europskoj uniji. 

Stranka akcije i solidarnosti (PAS), na vlasti od 2021., osvojila je 50,03 posto glasova, a proruski Domoljubni blok 24,26 posto, prema rezultatima koje je Središnje izborno povjerenstvo objavilo na svojoj web stranici.

DESECI UHIĆENIH PRED IZBORE Moldavci odlučuju hoće li se približiti Europskoj uniji ili Rusiji
Prema projekcijama, PAS bi mogao zadržati apsolutnu većinu s 55 od ukupno 101 mjesta. Ostvario je nešto slabiji rezultat nego na prošlim izborima. U odlazećem sazivu skupštine imao je 63 zastupnika. 

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u ponedjeljak da Rusija "nije uspjela destabilizirati Moldaviju iako je uložila ogromne resurse". 

Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy appears on-screen as he speaks during the Warsaw Security Forum, in Warsaw
Foto: Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborc

- Ruski subverzivni utjecaj neće se dalje širiti u Europi - dodao je Zelenski u obraćanju na sigurnosnom forumu u Varšavi. 

Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozdravio je u objavi na X-u pobjedu proeuropske vladajuće stranke PAS i poručio da "Francuska čvrsto stoji uz Moldaviju u njezinim europskim težnjama i želji za slobodom". 

Poljski premijer pohvalio je u ponedjeljak "hrabrost" moldavskog naroda za "održavanje europskog smjera".

- Ne samo da ste spasili demokraciju i održali europski smjer, već ste blokirali pokušaje Rusije da preuzme kontrolu nad cijelom regijom - objavio je Donald Tusk na X-u.

