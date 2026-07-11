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Moldavska predsjednica predložila biznismena Vasilea Tofana za novog premijera

Piše HINA,
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Moldavska predsjednica predložila biznismena Vasilea Tofana za novog premijera
Foto: VLADISLAV CULIOMZA/REUTERS
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Alexandru Munteanu, prethodni premijer, rekao je početkom ovog mjeseca da napušta poziciju predsjednika vlade

Moldavska predsjednica Maia Sandu predložila je u subotu 44-godišnjeg proeuropskog poslovnog čovjeka Vasilea Tofana za novog premijera zemlje. Tofan je podržao Sandu na predsjedničkim izborima 2024. i njezinu stranku PAS na parlamentarnim izborima 2025.

Alexandru Munteanu, prethodni premijer, rekao je početkom ovog mjeseca da napušta poziciju predsjednika vlade. U iznenađujućoj objavi rekao je da više ne može obavljati posao u skladu sa svojim uvjerenjima, ali nije dao daljnje pojedinosti. Sandu je u to vrijeme zahvalila Munteanu na službi i na pokretanju "teških, ali potrebnih reformi".

Tofan je u subotu rekao da ima tri glavna cilja: obnovu javnog povjerenja, obnovu osjećaja optimizma u moldavskom poslovnom sektoru i osiguranje moldavskog pristupanja Europskoj uniji.

- Cilj moje vlade je potpisati sporazum o pristupanju Moldavije Europskoj uniji do kraja 2028. - rekao je na konferenciji za novinare.

Moldavija je smještena između Ukrajine i Rumunjske, članice EU-a. Politička moć desetljećima oscilira između stranaka koje podržavaju bliže veze s Europom i onih koje traže bolje odnose s Moskvom.

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