'Molim sve HDZ-ovce u SDP-u da brzo napuste našu stranku'

U emisiji HRT-a Nedjeljom u 2 kod Aleksandra Stankovića gostovao je šef SDP-a Davor Bernardić.

Prvo pitanje koje je voditelj uputio Bernardiću bilo je: 'Kako ste'.

- Evo, nešto stariji, iskusniji, odgovorniji, ali i dalje imam iste vrijednosti i ideale s kojima sam ušao u politiku. Dakle, mijenjam stvari na bolje. I dalje mislim da je socijaldemokracija zapravo jedino društveno uređenje koje to može garantirati ljudima. Trudimo se - odgovorio je.

Sljedeće pitanje bilo je kako je on osobno, kako se osjeća sa svime što je postigao, o njegovom mikrosvijetu, kako je zadovoljan sam sa sobom.

- Politiku ćemo ostaviti za kasnije - kazao je Stanković.

- Ono što je izrazito važno je da puno radimo, vodim stranku po prvi put na izbore za EU parlament, bavim se sportom redovito jer mislim da je to važno i za glavu i za tijelo, i vjerujem u uspjeh socijaldemokracije u svibnju, kada se održavaju izbori za EU parlament - odgovorio je.

Stanković ga je upitao je li se i njemu dešavalo kao i premijeru Plenkoviću, da oscilira u kilaži.

Davor Bernardić je rekao da mu se to nikad nije događalo.

- Znao sam imati nešto više kila, ali redovito se bavim sportom. Idem na Sljeme, obavezno planinarim, prije sam igrao košarku dok nisam ozlijedio koljeno, a sada lagano udaram boks - odgovorio je.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Hoće li presuda Sanaderu utjecati na EU izbore?

Na podsjetnik je li mu u tome uzor Zoran Milanović, koji je svojedobno trenirao boks, Bernardić je otkrio da je nedavno otkrio boks i da je odličan za izbacivanje stresa i negativnosti i mogu reći da mi pomaže.

Upitan koga zamišlja sa suprotne strane, Bernardić je kazao: 'Nikog. Toliko sam umoran i u fokusu, teško je i nekoga zamisliti. Ali kad ste u sparingu, onda shvatite što u boksu znači 30 sekundi. Vječnost.

Na pitanje hoće li presuda Ivi Sanaderu utjecati na ishod izbora za Europski parlament što se tiče rejtinga HDZ-a, Bernardić je odgovorio da to tek treba vidjeti.

- Ipak, ova presuda pokazuje da je HDZ duboko korumpirana stranka. Kako je rekao Sanader - Di su ti lopovi u HDZ-u? Zašto ih nema u zatvoru? Mislim da ova presuda jasno pokazuje kakva su oni stranka. To su crne torbe, crni fondovi, novci zakopani po vrtu, to je koruptivni model vladanja - kazao je.

- To je velika razlika između nas i njih. Kad mi dođemo na vlast, oporavimo zemlju, otvorimo radna mjesta, pružimo neki optimizam, jednostavno vratimo Hrvatsku na pravi put, vratimo povjerenje u institucije, onda dođu oni...



Tu ga je prekinuo Stanković, kazavši da je to tako, onda SDP ne bi izgubio izbore.

Bernardić je na to odvratio da na izborima glasaju ljudi na temelju svjetonazora, političkog uvjerenja, na žalost i na temelju manipulacije. Kada treba, oni znaju kako ljude izvući na izbore i oni tu imaju najjaču infrastrukturu. Ali treba reći, ne možemo mi toliko sagraditi koliko oni mogu srušiti - kazao je Bernardić

O tome jesu li ljudi već Ivu Sanadera odvojili od HDZ-a, Bernardić je kazao da su vrhu cijelog novog HDZ-a i dalje njegovi ljudi. Potpredsjednik kluba je za njega nosio crne torbe, a sad neki dan je meni prijetio u Saboru. To su isti ljudi. Bez obzira na vođu, to je uvijek isti model upravljanja. Uvijek isti ljudi, uvijek nepotizam, uvijek korupcija, uhljebništvo... Ljudi to vide i jednostavno iseljavaju iz zemlje. Najveći hrvatski otok je Irska - istaknuo je.

Stanković je Bernardića podsjetio da se to događalo i u mandatu SDP-a, odnosno kad smo ušli u EU.

To je bio prvi val, ali sada se to intenziviralo. Tonemo sve dublje, po svim indeksima. Zemlja ide u potpuno rasulo, ne provode se nikakve reforme - kaže Bernardić.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

'SDP je prvi pomogao ljudima u krizi s kreditima u francima'

Na pitanje vraćaju li presude Vrhovnog suda, poput ove u slučaju Franak vraćaju povjerenje u sustav, Bernardić je odgovorio da je to dobra odluka.

- Na taj način se direktno pomaže onima koji su imali omču oko vrata u najjačem naletu krize. To se dogodilo u trenutku kada je tečaj franka toliko ojačao da je 200.000 ljudi imalo omču oko vrata. SDP je, kaže Bernardić, prvi pomogao tim ljudima tako što je fiksirao anuitete i dali smo bankama 10 mjeseci da riješe problem. Kako banke to nisu učinile, SDP-ova vlada je napravila konverziju tih kredita u eure na onaj dan kad je sklopljen kredit, podsjetio je Bernardić.

Na inicijativu Udruge Franak i traženje da se donese Zakon o obeštećenju, Bernardić je kazao da SDP, konkretno bivši ministar financija Boris Lalovac, razmatra sve opcije kako najbolje riješiti to pitanje. Tu su dvije stvari, što se tiče kamata i što se tiče opcija. Trebalo bi pokrenuti privatne tužbe i postoji prostor za dodatni politički pritisak da se građanima vrati što im je uzeto, kazao je.

Komentirajuću situaciju reakciju Branimira Bunjca i prijetnji čovjeku iz osiguranja, Bernardić kaže da mu je taj incident doživio izrazito nelagodno.

Ispad zastupnika Bunjca bio je potpuno neprimjeren izljev bijesa prema čovjeku koji radi svoj posao, isto tako reakcija Milijana Brkića koji je vodio sjednicu - on je u tom trenutku mogao prekinuti sjednicu i nije trebao inzistirati na sili, postoje u drugi načini - kazao je.

- HDZ je na nek način uzurpirao parlament. Sve rasprave koje su od životne važnosti, poput ove o reformama, kako će živjeti umirovljenici, kakav će biti zdravstveni sustav - o tome smo razgovarali taj četvrtak, kasno u jedan sat iza ponoći. Oni sve te rasprave guraju po noći kako bi tu istinu sakrili od očiju javnosti - ustvrdio je Bernardić.

Dodao je i kako ne vidi da se ista takva bura podignula kada se premijer Plenković pokušao fizički obračunati s Grmojom. Tada HNS nije pisao kaznene prijave protiv premijera Plenkovića. Zašto se primjenjuju dvostruki kriteriji - pita se Bernardić.

'Ja zbog te kave nisam promijenio svoje stavove'

Stanković je pitao i za nedaću koja je Bernardića dočekala u stranci nakon fotografiranja s vjerskim aktivistom Marinom Miletićem.

- Što se toga tiče, ja sam tog čovjeka prvi put vidio ovdje u vašoj emisiji. On je tad rekao da je veći ljevičar od mojih ljudi u SDP-u. Kasnije sam saznao da je čovjek u kontaktu s dosta SDP-ovaca, očito je nekima dozvoljeno ono što meni nije - odgovorio je. Dodao je i da u SDP-u ne dijele ljude prema tome tko si, što si, odakle si, važno je da si čovjek - kazao je Bernardić.

- Ja zbog te kave nisam promijenio svoje stavove ni oko toga vjeronauk treba ići u crkve, da je potrebna revizija Vatikanskih ugovora, a pogotovo ne oko zakona o prekidu trudnoće - istaknuo je Bernardić.

Kazao je i da ne želi ulaziti u raspravu o tome počinje li život začećem, jer ni znanost na to nema odgovor, ali da poštuje ženino pravo da sama odlučuje o svojem reproduktivnom zdravlju.

Na tom tragu, priziv savjesti je isto pitanje koje se treba regulirati. Ne može se dogoditi situacija kao u dubrovačkoj bolnici, da jedini dežurni anesteziolog ima priziv savjesti pa se ženi pobačaj radi na živo. Pa to je 19. stoljeće. Ne može se dogoditi da u jednoj smjeni nema tko napraviti taj operativni zahvat - kazao je.

Pozivam sve HDZ-ovce da odu što prije iz SDP-a

Upitan zabrinjava li ga odlazak članova stranke iz SDP-a, Bernardić je odgovorio: Ne. Zato što su otišli HDZ-u. Pozivam sve HDZ-ovce u SDP-u da što prije odu iz SDP-a.

- Što se tiče Siniše Glavaševića koji je prešao u START Dalije Orešković, to je druga priča. Ali većina sad podržava HDZ kroz Bandića - kazao je.

Zato mislim da ova Vlada ne odražava volju građana i da smatram da što prije treba raspisati parlamentarne izbore - istaknuo je Bernardić.

Komentirajući mirovinsku reformu, odnosno činjenicu da će sindikati uskoro organizirati skupljanje potpisa za referendum o radu do 67. godine, šef SDP-a prepričao je jučerašnji događaj.

'Što se tiče mirovinske reforme, pogriješio sam'

- Kad sam išao iz Splita, stao sam na odmorištu. Dvije gospođe koje tamo rade na blagajni pitale su me - 'Gospodine Bernardić, je li istina da ćemo mi zaista morati raditi do 67. godine? Pa mi jedva stojimo na nogama!'. Riječ je o starijim gospođama. I o tome se ovdje radi. Dakle, ljudi na određenim zanimanjima ne mogu raditi do 67. godine - rekao je.



Na pitanje zašto im nije kazao da je upravo on glasovao za to krajem 2013. godine, odgovorio je:



- Pa što se toga tiče, pogriješio sam. Pogriješio sam zato što sam slijedio stav kluba, odnosno Vlade. Zašto? Vlada je preuzela preporuke Europske komisije. Mislila je da radi nešto dobro, to je bilo do 2038. Ja sad odgovorno tvrdim - to je bila greška. To je bila greška naše Vlade. Ne možemo mi 'kud Bruxelles okom, mi skokom!' - rekao je.

Nadalje, istaknuo je i da se SDP zalaže za povećanje minimalne plaće, a na pitanje odakle bi novce za to povećanje uzeo, odgovara da je HDZ povećao plaće onima kojima su veće od 18.000 kuna. Ponovio je i da je 2013. godine, dok je SDP bio na vlasti, proizvedeno 80 brodova, dok HDZ proizvodi 'samo afere'.

Protivim se stečaju Uljanika, smatram da država i dalje treba tražiti strateškog partnera - kazao je i pozvao još jednom Vladu i ministre da dostave podatke Jadranbroda. Nije decidirano odgovorio na tvrdnje da je Državna revizija ustvrdila da se loše radilo u vrijeme tog isporučivanja brodova, ali pitao je gdje je bio državni odvjetnik kada su u pitanju afere, te je li možda na godišnjem odmoru.