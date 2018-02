Monstrum na klupi: Koliko će dobiti za ubojstvo Kristine?

Na Županijskom sudu u Zagrebu danas bi trebalo početi suđenje Davidu Komšiću (20). Terete ga da je 22. veljače 2017. brutalno izmasakrirao Kristinu Krupljan (18), s kojom je bio u burnoj ljubavnoj vezi od osmog razreda.

Kako se navodi u optužnici, znajući da je Kristina u novoj ljubavnoj vezi s drugim muškarcem i da je trudna te da s njim želi prekinuti vezu, napao ju je u njezinoj Opel Astri ispred zgrade u kojoj je živjela u Prilazu svetog Josipa Radnika u Zagrebu. Ubo ju je čak 88 puta. Trebale su čak četiri stranice da se pobroje sve rane koje je zadobila. Samo u području vrata bilo ih je 40. Obdukcija je pokazala da je Kristina bila živa do praktično zadnjeg uboda. Smrt nije nastupila trenutno, tome u prilog govore aktivne i pasivne ozljede. Bila je svjesna svega, patila je...

Tužiteljstvo tvrdi da je Kristinu ubio na okrutan način i iz bezobzirne osvete, za što je po zakonu propisana kazna od najmanje deset godina pa do dugotrajne kazne zatvora.

Vesna Krupljan, majka ubijene Kristine, tvrdi da Davida pravda ne može dostići jer dolazi iz bogate i utjecajne obitelji. Kaže da je stalno prijavljivala policiji, ali da nitko ništa nije učinio. Da jesu, kako kaže, njezina Kristina bi danas bila živa.

Privilegirano ubojstvo?

No, odvjetnik Davida Komšića, Veljko Miljević, Vesnine tvrdnje o utjecajnim i dobrostojećim Komšićima odbacuje.

Miljević je za RTL-ovu emisiju Potraga kazao kako će obrana apsolutno surađivati sa sudom i optužbom u onom djelu koji neoboriv, ali da je temelj ovako postavljene optužnice psihijatrijski nalaz vještakinje iz kojeg se da iščitati i olakotna okolnost za optuženika po pitanju ubrojivosti.

- To je prevedeno na pravni ovaj jezik nekakvo afektivno stanje, stanje postupanja na mah, a to onda ima određene elemente privilegiranog ubojstva - kazao je Veljko Miljević, odvjetnik Davida Komšića.

Odvjetnik obitelji Krupljan uvjeren je da će se optužnica za teško ubojstvo održati.

- Za koje je propisana kazna minimalno 10 godina zatvora ili dugotrajna kazna zatvora. S obzirom da je činjenica bila da je pokojna bila u drugom stanju što je obdukcijskim nalazom i potvrđeno - rekao je za Potragu Krešimir Škarica, odvjetnik obitelji Krupljan.

Pitanje je hoće li se Davidu Komšiću suditi kao mlađem punoljetniku ili punoljetnoj osobi.

- Ja bi bila najsretnija da dobije najveću kaznu i da nikad ne izađe iz zatvora. Ak meni ne bu ta kazna odgovarala ja se imam pravo žaliti na Vrhovni sud. Ak me odbiju idemo dalje, ono, vani neki sud. Jer on je mlađi punoljetnik ali mene to upće ne zanima. Kako bi bilo njima da se stave u moju kožu - rekla je Vesna.

Mogućnosti: Od 10 do 40 godina zatvora

Ako se Davidu sudi kao mlađem punoljetniku, moguća kazna je blaža i iznosi do 15 godina zatvora. Odvjetnik obitelji Krupljan kaže kako će se stav suda znati već na prvom ročištu.

- Mlađi punoljetnik je osoba koja je za vrijeme počinjenja kaznenog djela imala manje od 21 godinu, međutim zakon izričito predviđa da u slučaju ako se dokaže kazneno djelo za teško ubojstvo, zatvorska kazna je od 10 godina do dugotrajnog zatvora koji može biti 40 godina - kazao je Krešimir Škarica.

Upravo zbog toga što Zakon o sudovima za mladež posebno tretira osobe od 18 do 21. godine, ali ih u slučaju teškog ubojstva izjednačuje s punoljetnim osobama, postoji mogućnost da se Davidu presudi kao punoljetniku.

- Sasvim je sigurno da bi to bio predmet žalbe na Vrhovnom sudu, a ono što je još sigurnije - ako bi takav stav prvostupanjskog suda bio potvrđen na Vrhovnom sudu, onda je to sasvim sigurno predmet ustavne tužbe - rekao je Veljko Miljević.