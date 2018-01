Majka ubijene Kristine: 'Kakav je to način, ubo ju je 88 puta...'

Na Županijskom sudu u Zagrebu u četvrtak bi trebalo početi suđenje Davidu Komšiću (20). Terete ga da je 22. veljače 2017. brutalno izmasakrirao Kristinu Krupljan (18), s kojom je bio u burnoj ljubavnoj vezi od osmog razreda

- 88 uboda, to nije jedan dva-uboda, ali 88... I onda poslije policija tvrdi da su oni svoje napravili, da je kriv DORH, a DORH mi govori da su oni svoje napravili i da je kriva policija. To je sve zato jer oni imaju novca i zato policija nije ništa napravila ranije. Jer da su reagirali, ne bi do toga došlo - kazala je Vesna Krupljan, majka ubijene Kristine za RTL-ovu emisiju Potraga.

Kristina se 22. veljače našla s Komšićem s kojim je nekoliko puta bila u vezi. On je znao da je ona trudna s drugim, da će se udati i roditi.

- Našli su se na večeri. Zajedno su se dovezli tu pred zgradu - navodi majka.

Samo u području vrata bilo je 40 uboda

Kad su stali, David je pojačao muziku u autu, primio Kristinu za jednu ruku i s nožem u drugoj ruci počeo je mahnito ubadati. Trebale su čak četiri stranice da se pobroje sve rane koje je zadobila. Samo u području vrata bilo ih je 40. Obdukcija je pokazala da je Kristina bila živa do praktično zadnjeg uboda. Smrt nije nastupila trenutno, tome u prilog govore aktivne i pasivne ozljede. Bila je svjesna svega, patila je.

- Nakon što ju je ubio David je otišao s mjesta zločina. Sve okolo je bilo puno policije, rekli su mi da je ubijena, a ja sam odmah rekla da je to napravio David Komšić jer je već imao zabranu prilaska Kristini - navodi majka Vesna.

Uvjerena je da je David ubojstvo planirao.

- Čula sam da nije odmah otišao doma, već kod prijatelja kod koga se istuširao i presvukao. Sestrična ga je onda odvezla doma, a njegov tata onda na policiju - kazala je Vesna.

Odmah nakon okrutnog ubojstva postavilo se pitanje je li ono moglo biti spriječeno zbog ranijih prijava.

Baka: Prije tri godine nešto je puklo između njih

- Prije je sve bilo dobro, Uvijek su se za ruke držali. Bila je vesela. A onda, prije tri godine, nešto je puklo između njih, nemam pojma što. Ona je dolazila doma ljuta - kazala je Marija Šimunić, Kristinina baka.

U međuvremenu, David joj je počeo slati prijeteće poruke. Prijetnje su dobile konkretan nastavak 8. svibnja 2015. kada je David Kristinu presreo u kvartu i napao je. Udario je nogom u nogu, a zatim i u glavu. Zadobila je ozljede. Nekoliko dana kasnije opet joj je prijetio, pet dana nakon toga opet isto.

Jako ga se bojala, ona bi se tresla kad bio on došao. Ja sam joj rekla pa što ti to treba, a ona mi je rekla da će se s njim na lijepi način razići - navodi Kristina baka.

- Svađali su se i mirili. Ali, ako cura neće biti s dečkom, što je moraš maltretirati i tući - pita se majka Vesna i dodaje: 'David je dobio zabranu prilaska Kristini na 300 metara. A dolazio je stalno tu pred zgradu.'

Godinu dana kasnije, u travnju 2016. godine Kristina povlači tužbu protiv Davida, na sudu govori da su ona i David u izvanbračnoj zajednici, a sud ukida zabranu prilaska.

- Povukla je tužbu jer je Davidov otac rekao da će platiti troškove suda - navodi Kristinina majka.

Kristina je zatim napadnuta na Bukovačkoj cesti, David je s prijateljima presreo njezin auto na cesti, te su nasrnuli na auto i nju. Odgurali su auto niz nizbrdicu i zabili ga u kamenu ogradu.

- Vukli su je van i tukli. Bila je sva izgrebana. Svu četvoricu su priveli tek na moje inzistiranje, i to nakon 12 dana, kada sam našla jednog inspektora koji ih je priveo - navodi majka.

'Koliko sam ja njega puta prijavljivala, sve su oni imali i nikome ništa...'

Kaznena prijava je podnesena, a Kristinu su pozvali na razgovor u DORH tek tri mjeseca kasnije, na dan kad je ubijena. IZ DORH-a kažu da su sve napravili kako treba, ali odgovornost prebacuju na policiju. Navode kako su poduzeli sve radnje propisane zakonom. Policija, pak, ne može komentirati slučaj jer je proces u tijeku, no tvrde da su i oni učinili sve po zakonu.

- Koliko sam ja njega puta prijavljivala, sve su oni imali i nikome ništa. Kada sam ih poslije ubojstva kontaktirala onda su se svi digli na noge. Pa gdje su prije bili - kaže očajna majka i dodaje: 'Davida pravda ne može dostići jer su oni bogata i utjecajna obitelj. Vidjela sam u kafiću na Bukovačkoj njegovog oca sa inspektorom iz policije u Petrovoj. Tada mi je Davidov otac htio dati saučešće, a ja sam rekla da meni njegovo saučešće ne treba - govori majka.

Veljko Miljević, odvjetnik Davida Komšića, kazao je za potragu da stanje postupanja na mah ima određene elemente privilegiranog ubojstva. Iako postoji mogućnost da se Davidu sudi kao punoljetniku, Miljević smatra da bi to sasvim sigurno bio temelj za žalbu.

'Bila bih najsretnija da nikad ne izađe iz zatvora'

- Bila bih najsretnija da nikad ne izađe iz zatvora. Ako me presuda neće zadovoljavati, žalit ću se Vrhovnom sudu. On je mlađi punoljetnik, ali mene to uopće ne zanima. Kako bi njima bilo u mojoj koži - navodi majka i dodaje: 'I ja sam se rastala, ima već 14 godina pa nisam bivšega ubila. Ljudi se rastaju. Kad ne ide, ne ide, ali na ovakav način..., 88 uboda... - kazala je Kristinina majka.