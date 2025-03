Monstrum se ne kaje: Smažil je činio sve da prikrije ubojstvo. Evo zašto mu sud nije vjerovao

Ući u Županijski sud u Osijeku u četvrtak je bilo teže nego inače. Oko podneva se očekivala presuda policajcu Marku Smažilu (29) za ubojstvo studentice Mihaele Berak (20), pa je na ulazu u sud pet pravosudnih policajaca detaljno kontroliralo sve pristigle na čitanje presude. Morali su izbjeći svaki eventualni sigurnosni incident. Dolaskom Mihaelinih roditelja, Jadranke i Ivice, situacija je postala mučna i teška. Mama je, odjevena u crninu, teško hodala prema sudnici oslanjajući se na supruga. Tek su nekoliko puta do sada bili na sudskim ročištima jer nisu mogli mirno gledati krvnika svoje kćeri ispred sebe i slušati svjedoke koji govore o vezi njihove kćeri i Marka Smažila, za kojeg do ubojstva kćeri uopće nisu znali da postoji.

Osijek: Policajac koji je ubio Mihaelu Berak proglašen krivim, dobio 18 godina zatvora

Čim su ušli u sudnicu, u pratnji mlađe kćeri, mama je počela plakati. Svaka pomisao na sud, sudnicu, Smažila, vraćala ju je na trenutak u kojem je doznala da joj je kći ubijena. Ni kriva ni dužna.

Sudsko vijeće, novinari i njih troje sjedili su i čekali da se na vratima pojavi Smažil.

Svezanih ruku i nogu, polako je koračao kroz hodnik u pratnji čak pet pravosudnih policajaca, koji su ga okružili iz sigurnosnih razloga, jer se oko Smažila tijekom istrage stvarala svojevrsna atmosfera linča. Tako su ga i prije dovodili na svako ročište. Posve blijed u licu, čvrsto stisnutih čeljusti i usana, ušao je u sudnicu. Nije ni pogledom prešao preko dvorane, u kojoj nije bilo nikoga od njegove obitelji. Bolni grč iskrivio mu je lice kad je začuo glasno jecanje Mihaeline majke, ali je uspio ostati sabran. Sudac je glasno i jasno čitao presudu u sudnici, koja je odjednom postala obavijena hladnom tišinom. Čuvši da će sljedećih 18 godina provesti u zatvoru zbog ubojstva s namjerom, Smažilovo je lice ponovno poprimilo bolnu grimasu i nije mogao zaustaviti suze.

Obitelji je bilo mučno slušati Smažilovo svjedočenje o trenutku kada im je ubijena kći |

Ni na koji način nije prokomentirao dugotrajnu kaznu zatvora koju je dobio. U tišini su ga izveli iz sudnice.

- Za vrijeme čitanja optužnice neprestano sam mislila na svoju Mihaelu. S njom u mislima ustajem i liježem svaki dan. Bilo nam je jako teško gledati Smažila u sudnici, slušati njegove izjave, kako je došlo do toga događaja. Mihaelu ništa ne može vratiti, ali nama je drago da je konačno istina izašla na vidjelo. Sve one nebuloze koje su pričali neki pokazale su se netočnima. Pokazalo se da je to ubojstvo s predumišljajem, a ne da se sama ubila prčkajući po pištolju. Teško je reći osjećamo li neku zadovoljštinu nakon presude jer toliko je u nama tuge i bola da o tome ne možemo razmišljati. Kad vam netko na tako surov način oduzme dijete, ne možete se osjećati dobro u toj sudnici. Ne znamo kaje li se, ali kako se ponašao nakon ubojstva, vjerojatno se ne kaje - kazali su Mihaelini roditelji Jadranka i Ivica te dodali kako im obitelj Smažil nije ni na koji način iskazala žaljenje.

Njihov odvjetnik izjavio je da su zadovoljni izrečenom kaznom, ali je državna tužiteljica rekla kako će razmotriti stav o eventualnom povećanju kazne.

Malo je slučajeva koji su privukli toliko pozornosti javnosti kao ubojstvo studentice Mihaele Berak iz Osijeka, koju je 20. rujna 2023. ubio mladi osječki policajac Marko Smažil. Ubio ju je policijskim pištoljem koji je netom bio zadužio, pucajući joj u glavu sa samo 30 centimetara udaljenosti, u svojem stanu oko 22 sata, kamo je Mihaela došla koji sat ranije. Bili su u kratkotrajnoj vezi, ali ona je bila turbulentna. Mihaela se žalila prijateljicama da je Marko manipulator, da je teška osoba, neugodan, da je stalno pokušava poniziti. Rekla je prijateljicama da želi izaći iz te veze, no kobne je večeri otišla k njemu u stan, gdje je ubijena.

Na sud su ga doveli vezanih ruku i nogu u pratnji pet pravosudnih policajaca. Nije izustio ni riječ |

Potom su nastale kontroverze. Smažil je policiji izjavio da se Mihaela ubila sama. Danima su njene prijateljice, mahom putem medija, govorile kako to nije istina jer je Mihaela osjećala prijetnju od Marka. Čak se u nekom trenutku i PU osječko-baranjska, čiji je Smažil bio djelatnik, kolebala oko vlastitog očevida i definiranja kvalifikacije zločina.

Tek je pravomoćnom presudom koju je u četvrtak izrekao sudac Županijskog suda u Osijeku, gdje su se sudska ročišta i ispitivanja svjedoka vodila bez prisutnosti javnosti zbog eventualnih eksplicitnih opisa međusobnog odnosa Mihaele i Marka, definirana Smažilova krivnja za ubojstvo s namjerom. Dobio je kaznu zatvora od 18 godina. Dužan je također podmiriti troškove suđenja i vještačenja u iznosu od 12.400 eura. Određen mu je i daljnji istražni zatvor. Prilikom izricanja presude majka Mihaele Berak popratila je glasnim jecajima.

Svjedoci su tijekom suđenja naveli kako je žrtva Mihaela više puta bila izložena njegovim napadima na društvenim mrežama i u SMS-ovima. Vještačenjem je pokazano da je Smažil u vrijeme počinjenja djela imao 0,63 promila alkohola u krvi, ali je također utvrđeno kako je u vrijeme ubojstva bio ubrojiv i svjestan posljedica svojeg čina, iz čega se izvlači zaključak da je to počinio s izravnom namjerom. Sudsko vijeće nije prihvatilo obranu okrivljenika da se to dogodilo iz nehata, jer je optuženi tijekom istrage više puta mijenjao iskaz, od toga da se sama upucala do toga da je pištolj opalio slučajno. Vijeće nije prihvatilo tu obranu smatrajući da je kao policijski službenik bio obučen rukovati oružjem, pa se opaljenje otkočenim pištoljem, najmanje 30 centimetara od lica žrtve, ne može smatrati slučajnim opaljenjem.

- Također se kao relevantni uzimaju dokazi da je Smažil nakon ubojstva mijenjao raspored stvari u stanu, da je mijenjao spremnik s mecima u pištolju, da je skinuo opasač i uniformu stavio prati u perilicu, oprao ruke, sve to prije dolaska dolaska policije na očevid. Također je policiju dočekao smiren, što nije svojstveno osobi koja je u šoku nakon netom viđenog ubojstva - pojasnio je sudac. U vrijeme ubojstva Smažil je radio kao prometni policajac. Bio je samozatajan mladić, bez mnogo prijatelja, dijete razvedenih roditelja s traumama obiteljskog nasilja. Mihaelu je upoznao nedugo prije zločina, svidjela mu se, izašli su nekoliko puta, dopisivali se... Iz prepiski Smažila i Berak do kojih su mediji uspjeli doći preko njenih prijateljica bilo je vidljivo da su se poznavali kratko i da se ona prijateljicama žalila na njegovo ponašanje iako joj se na prvu sviđao. Na suđenju je njena prijateljica kao svjedokinja izjavila kako joj se Mihaela žalila da je Smažil “posesivan”, da “radi dramu” i da “nije normalan”. Te kobne večeri, samo deset minuta prije nego što je ubijena, Mihaela je poslala zadnju poruku prijateljici, koja ju je nastavila zvati, no ona joj se više nije javljala na pozive.

'Kazna nije dovoljna'

Udruga Adela poručila je da nije dovoljna 18-godišnja zatvorska kazna na koju je zbog ubojstva mlade Osječanke Mihaele Berak osuđen Marko Smažil s obzirom na to da je riječ o policajcu koji je ubio službenim oružjem i koji je lagao kolege zbog čega od policije traže očitovanje o presudi.

"A ako izostane isprika policije, bit će to ujedno i poruka javnosti - možemo što hoćemo", priopćila je udruga.

Ustvrdili su da je presuda trebala biti pouka, kako ubojici tako i javnosti, no s kaznom od 18 godina za ubojstvo s namjerom, a kojega je počinio policajac, službenim pištoljem, ta je pouka izostala.

S obzirom na to da je riječ o policajcu koji je ubio službenim oružjem, koji je od početka lagao kolege policajce, a oni skupa s njim javnost, u udruzi Adela smatraju da ta kazna nije dovoljna.

Također, traže od policije očitovanje o presudi.

Udruga pritom navodi da je Smažil iznosio lažne izjave a policija ih prenosila u javnost - da se Mihaela ubila sama, da ju je slučajno pogodio sigurnosni metak, da ju je slučajno ubio prilikom čišćenja pištolja i da je do ubojstva došlo najvjerojatnije zbog lošeg baratanja oružjem, što je izjavio Ladislav Bece, načelnik osječko-baranjske policije.

Udruga pita policiju smatra li i dalje da je Smažil ubio zbog lošeg baratanja oružjem, te smatra li da sud nije u pravu kada ga je osudio za ubojstvo s namjerom.

"Ako sud jest u pravu, hoćete li se ispričati obitelji, prijateljima i svim građankama i građanima Osijeka?", pita udruga, piše Hina.