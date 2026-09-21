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FRAN BRNELIĆ

Monstrumu iz Rijeke nastavlja se suđenje: Brutalno je izbo i ubio Rominu (22) u stanu

Piše Ivan Štengl,
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Monstrumu iz Rijeke nastavlja se suđenje: Brutalno je izbo i ubio Rominu (22) u stanu
Rijeka: Fran Brnelić u pratnji pravosudnih policajaca dolazi na Županijski sud | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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Istražitelji su ranije izvijestili da je žrtva zadobila ukupno 26 ubodnih i reznih rana, a tijekom istrage naloženo je i psihijatrijsko vještačenje okrivljenika

Na Županijskom sudu u Rijeci nastavlja se suđenje 25-godišnjem Franu Brneliću zbog teškog ubojstva Romine Vlašimsky (22) s kojom je bio u intimnoj vezi.  Optužnicom se okrivljenik tereti da je 6. prosinca 2025. u Rijeci, u  namjeri da usmrti žrtvu, nožem joj zadao mnogobrojne ubodne i rezne rane u predjelu glave i tijela, uslijed kojih je trpjela bolove i patnju te preminula, prenosi Novi list.

Rijeka: Fran Brnelić u pratnji pravosudnih policajaca dolazi na Županijski sud
Rijeka: Fran Brnelić u pratnji pravosudnih policajaca dolazi na Županijski sud | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Rijeka: Fran Brnelić u pratnji pravosudnih policajaca dolazi na Županijski sud
Rijeka: Fran Brnelić u pratnji pravosudnih policajaca dolazi na Županijski sud | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Tužiteljstvo tvrdi da je Brnelić u vrijeme zločina bio ubrojiv, a obrana smatra da je bio u stanju 'kokainske psihoze' i neubrojiv.

Riječ je o slučaju femicida koji je početkom prosinca prošle godine potresao Rijeku i izazvao veliku pozornost javnosti. Prema dosad poznatim podacima iz istrage, zločin se dogodio između 7 i 7.30 sati u stanu roditelja optuženika, na Trgu Republike Hrvatske u središtu grada. Tužiteljstvo Brnelića tereti da je žrtvu napao s dva noža te joj zadao veći broj ubodnih i reznih rana u predjelu prsa, vrata, glave i leđa. Prema ranijim informacijama iz istrage, Romina Vlašimsky uspjela je pobjeći iz stana na stubište zgrade, no ondje je podlegla teškim ozljedama unatoč pokušajima hitne medicinske pomoći da joj spasi život.

BRNELIĆ OSTAJE U PRITVORU Produljili pritvor osumnjičenom za ubojstvo djevojke u Rijeci: Traže psihijatrijsko vještačenje
Produljili pritvor osumnjičenom za ubojstvo djevojke u Rijeci: Traže psihijatrijsko vještačenje

Istražitelji su ranije izvijestili da je žrtva zadobila ukupno 26 ubodnih i reznih rana, a tijekom istrage naloženo je i psihijatrijsko vještačenje okrivljenika. Brnelić je tijekom prvog ispitivanja izjavio da je u noći prije zločina konzumirao veću količinu droge te je spominjao da je čuo "unutarnji glas". Upravo će rezultati psihijatrijsko-psihološkog vještačenja biti jedan od važnih elemenata daljnjeg kaznenog postupka.

Rijeka: Privođenje Frana Brnelića, osumnjičenog za ubojstvo svoje djevojke
Rijeka: Privođenje Frana Brnelića, osumnjičenog za ubojstvo svoje djevojke | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Brnelić se tereti za teško ubojstvo ženske osobe, odnosno femicid, za koje je prema Kaznenom zakonu predviđena kazna zatvora od najmanje deset godina do dugotrajnog zatvora u trajanju do 40 godina.

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Komentari 8
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